  • USD: 14,67 - 14,70
  • EURO: 16,21 - 16,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yeni salgının adı : JEV

Avustralya Sağlık Bakanlığı, bugün itibariyle ülkede sivrisinekle bulaşan Japon Ensefalit Virüsü (JEV) vaka sayısının 19'a ulaştığını belirterek 2 kişinin virüsten hayatını kaybettiğini doğruladı. JEV'in, kişilerde nadiren hastalığa sebep olarak beyin iltihaplanmasına yol açtığı ifade edildi. JEV nedir, nasıl bulaşır? Japon Ensefalit Virüsü nasıl bulaşır, belirtileri neler? JEV belirtileri neler? JEV hangi ülkelerde görüldü, vaka sayısı kaç? Ayrıntılar haberimizde...

Ekleme: 17.03.2022 - 17:27 Güncelleme: 17.03.2022 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Yeni salgının adı : JEV
Avustralya Sağlık Bakanlığı açıklamasında New South Wales eyaletinde 7, Queensland eyaletinde 1, Güney Avustralya eyaletinde 4 ve Victoria eyaletinde 7 kişi olmak üzere ülke genelinde toplamda 19 kişinin sivrisinek ısırmasıyla bulaşan Japon Ensefalit Virüsü (JEV) sebebiyle hastalandığını belirtti.

Ülke genelinde virüse bağlı hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısının şimdilik 2 kişi olduğu ifade edildi. JEV'in ülkede yaşanan sel felaketlerinden kaynaklı sivrisinek ısırmasıyla bulaştığı ve insandan insana bulaşmadığı açıklandı.

ÜLKE GENELİNDE MÜDAHALE GEREKLİ

Avustralya'nın Baş Tabip Vekili Dr Sonya Bennett, 4 Mart tarihinde artan vakaların görülmesiyle ‘Ulusal Öneme Sahip Bulaşıcı Hastalık Olayı' ilan etti.

Dr. Bennett, JEV'in hem insanlarda hem de hayvanlarda ulusal olarak bildirilmesi zorunlu bir hastalığa neden olduğunu belirterek ülke genelinde bir müdahalenin gerekli olduğunu ifade etti.

JEV NEDİR?

Japon ensefalit hastalığı, Japon ensefalit virüsünün neden olduğu ciddi bir hastalıktır ve beyin iltihaplanması olarak bilinir.

Sivrisinekler tarafından Asya'nın bazı bölgelerinde ve Avustralya'nın Torres Boğazı bölgesinde endemiktir (belirli bir alanda veya belirli bir popülasyon arasında tahmin edilebilir bir oranda meydana gelen salgın hastalık)

AŞISI VAR

Sağlık Bakanlığı açıklamasında virüs kaynaklı hastalığın insanlarda çoğunlukla belirti göstermediğini, ancak nadir durumlarda ciddi hastalığa ve hatta ölüme neden olduğu belirtildi. İnsandan insana veya virüsü taşıyan bir hayvanın etini yemekle bulaşmadığı ifade edildi. JEV'in sebep olduğu hastalık için aşı bulunduğu ayrıca vurgulandı.

BELİRTİLER NELERDİR?
JEV kaynaklı hastalığın şiddetli belirtileri arasında ense sertliği, koma ve çok nadir olarak nörolojik komplikasyonlar ve ölüm meydana geldiği ifade edildi. Hastalık ilk olarak ani ateş, baş ağrısı ve kusma olarak belirti gösterdiği vurgulandı.

Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!
Akşener'in Aydın ziyaretinde ilginç görüntüler! Karşılamaya gelen vatandaşı böyle uzaklaştırdılar
Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü: Ortak basın toplantısında açıklamalar...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra'da konuştu: Piyasalara büyüme mesajı
Rusya'yı köşeye sıkıştıracak ikinci hamle: SPFS yaptırım kapsamına alınabilir
CHP'li belediyeden büyük ayıp! İzmir'de Çanakkale Şehitleri Anma Parkı ve Anıtı bakımsızlıktan...
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusu
Olay yaratan iddia: CIA yollar boyu Ukrayna'yı savaşa hazırladı!
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna savaşına ilişkin son dakika açıklaması
Başkan Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşuyor
Metroda kadınlara dehşeti yaşatan bıçakları saldırgan hakkında flaş karar!
İzmir'de toplu ulaşıma zam sonrası yeni tarifeler belli oldu! CHP'li belediyede bundan böyle ulaşıma her ay zam gelecek
2022 yılının üçüncü faiz kararı açıklandı!
Terör sempatizanı TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı FETÖ kanalına çıktı!
CHP'li İBB bugünde vatandaşları bıktırdı! Metrobüs yolunda yaşanan sorun vatandaşı mağdur etti
Putin Rusya'nın yanında durmayan vatandaşlarına sert çıktı: Böyle insanlar kendi annelerini de satar!
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında karakutu çözümlendi!
Zelenskiy Avrupa Birliği Parlamentosu'na seslendi: Bu süreci hızlandırın
3600 ek göstergede 1300 TL detayı! 3600 ek gösterge kimler kapsıyor?
Ankara'da okul yolunda büyük tehlike! Büyükşehir'in 3 yıldır bitiremediği yola aileler isyan etti
Yeni salgının adı : JEV

Yeni salgının adı : JEV

Emlakta fırsatçıya geçit yok! Yeni düzenleme yolda!

Emlakta fırsatçıya geçit yok! Yeni düzenleme yolda!

iPhone 14, şebeke çekmese bile arama yapıp internete girebilecek

iPhone 14, şebeke çekmese bile arama yapıp internete girebilecek

Hiç gitmediği İstanbul'dan gelen cezalar bezdirdi: Yolunu bile bilmem

Hiç gitmediği İstanbul'dan gelen cezalar bezdirdi: Yolunu bile bilmem

Üretici firma 'Kullanmayın' dedi: Ancak ürün hala raflarda ve internette satılıyor

Üretici firma 'Kullanmayın' dedi: Ancak ürün hala raflarda ve internette satılıyor

Rusya altınlarını burada üretip saklıyor

Rusya altınlarını burada üretip saklıyor