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Rusya altınlarını burada üretip saklıyor

Rusya, Ukrayna saldırısı nedeniyle uygulanan yaptırımlara karşı önlem almaya çalışırken gözler Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki Krastsvetmet Kıymetli Metaller üretim tesisine çevrildi. Dünyanın önde gelen tesisinde Rusya altın üretimine hızla devam ediyor..

Ekleme: 17.03.2022 - 12:09 Güncelleme: 17.03.2022 - 12:14 / Editör: Ozge Selin
Rusya altınlarını burada üretip saklıyor
Rusya, Ukrayna saldırısı nedeniyle uygulanan yaptırımlara karşı önlem almaya çalışıyor.

Son olarak Rusya Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama gemiş, ülkede döviz ve altın alım işlemlerinin mali kural çerçevesinde durdurulduğu bildirilmişti.

Rusya Merkez Bankası da borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon getirildiğini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından gözler Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki Krastsvetmet Kıymetli Metaller üretim tesisine çevrildi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken dünyanın önde gelen tesisi Krastsvetmet'te Rusya altın üretimine hızla devam ediyor..

Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki Krastsvetmet Kıymetli Metaller üretim tesisinin görüntüleri ortaya çıktı.

Dünyanın önde gelen değerli metal işleme tesisi olan Krastsvetmet'te işçiler her gün tüm dünyanın peşinde koştuğu altın başta olmak üzere gümüş, alüminyum gibi metalleri işliyor.

Saf altın ve gümüş, ilk aşamada binlerce derecelik kazanlarda eriyik hale getiriliyor.

İşçiler özel aletlerle önce söndürme sonra ise soğutma işlemi yapıyor.

Altın külçeleri özenle ve dikkatle kalite kontrolden geçiriliyor.

Sonrasında tesis altın külçelerinin üzerine imzasını atıyor ve gereken bilgileri işliyor.

Rodyum, iridyum, rutenyum ve osmiyum. Krastsvetmet, mücevher ve mühendislik ürünlerinin yanı sıra çubuklar, granüller, tozlar ve kimyasal bileşikler şeklinde değerli metaller üretiyor.

Krasnoyarsk tesisi, paladyum da dahil olmak üzere altın ve platin grubu metalleri üreten ve işleyen tek kapsamlı tesis olarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Rusya'nın Krasnoyarsk kentindeki Krastsvetmet Kıymetli Metaller üretim tesisinin içinden görüntüler...
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