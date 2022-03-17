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Başkan Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan "Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi’ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 17.03.2022 - 21:43 Güncelleme: 17.03.2022 - 21:51 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Berat Kandili mesajıBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan 'Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi'ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.


Başkan Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
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