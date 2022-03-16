Yine İETT yine kaza! Avcılar'da İETT otobüsü kaydı trafik felç oldu

Arızaları ve kazaları ile gündemden düşmeyen İETT haberlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Avcılar’da İETT otobüsü kontrolden çıkıp kaydı. İETT otobüsünün kazasını gören minibüs ve otomobil de duramayarak otobüse çarptı. İşe gidiş saatine denk gelen zincirleme kaza nedeniyle trafik yoğunlaşırken, işe gitmek için duraklarda bekleyenler uzun süre otobüs bekledi. Yanyol araçların çekicilerle kaldırılması ardından yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı

Avcılar D-100 Yanyol'da İETT otobüsünün kayarak yolu kapatırken, arkasından gelen bir minibüs ve otomobil de otobüse çarptı.Kaza, saat 07.45 sıralarında D-100 Yanyol Ambarlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İETT'ye ait Bakırköy-Boğazköy seferini yapan 34 HU 8579 plakalı otobüsün sürücüsüdireksiyon kontrolünü yitirdi.Otobüsün arka tarafı savrulurken arkasından gelen yumurta yüklü 34 BM 6448 plakalı minibüs ve 34 HE 5274 plakalı otomobil de otobüse çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığıkaza nedeniyle D-100 yanyolu kapandı. İşe gidiş saatine denk gelen kaza nedeniyle trafik yoğunlaşırken, işe gitmek için duraklarda bekleyenler uzun süre otobüs bekledi.Yanyol araçların çekicilerle kaldırılması ardından yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı