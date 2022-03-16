  • USD: 14,75 - 14,78
  • EURO: 16,22 - 16,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yine İETT yine kaza! Avcılar'da İETT otobüsü kaydı trafik felç oldu

Arızaları ve kazaları ile gündemden düşmeyen İETT haberlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Avcılar’da İETT otobüsü kontrolden çıkıp kaydı. İETT otobüsünün kazasını gören minibüs ve otomobil de duramayarak otobüse çarptı. İşe gidiş saatine denk gelen zincirleme kaza nedeniyle trafik yoğunlaşırken, işe gitmek için duraklarda bekleyenler uzun süre otobüs bekledi. Yanyol araçların çekicilerle kaldırılması ardından yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı

Yine İETT yine kaza! Avcılar'da İETT otobüsü kaydı trafik felç oldu
Ekleme: 16.03.2022 - 11:35 Güncelleme: 16.03.2022 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Yine İETT yine kaza! Avcılar'da İETT otobüsü kaydı trafik felç oldu
Avcılar D-100 Yanyol'da İETT otobüsünün kayarak yolu kapatırken, arkasından gelen bir minibüs ve otomobil de otobüse çarptı.

Kaza, saat 07.45 sıralarında D-100 Yanyol Ambarlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İETT'ye ait Bakırköy-Boğazköy seferini yapan 34 HU 8579 plakalı otobüsün sürücüsü
direksiyon kontrolünü yitirdi.

Otobüsün arka tarafı savrulurken arkasından gelen yumurta yüklü 34 BM 6448 plakalı minibüs ve 34 HE 5274 plakalı otomobil de otobüse çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı
kaza nedeniyle D-100 yanyolu kapandı. İşe gidiş saatine denk gelen kaza nedeniyle trafik yoğunlaşırken, işe gitmek için duraklarda bekleyenler uzun süre otobüs bekledi.

Yanyol araçların çekicilerle kaldırılması ardından yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı
İmamoğlu yandaşı Soner Yalçın Atatürk'ün adını silmek isteyen metne yeni uyandı: 'Atatürk yazın' diyecek kimse kalmadı mı koca partide?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den kritik döviz kuru ve enflasyon mesajı!
Milli Gazete, İmamoğlu'ndan aldıkları 11 Milyon 745 bin liralık ihale tekrar gün yüzüne çıkınca nereye saldıracağını şaşırdı!
Ukrayna ordusu Rus helikopterlerini vurdu
Savaşın olduğu yerde ortaya çıkıyor! Fransız yazar bu kez Ukrayna'da!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Mevcut kriz dünya düzenini belirleyecek
Yine İETT yine kaza! Avcılar'da İETT otobüsü kaydı trafik felç oldu
İBB'nin ağaç katliamına sert tepki: Kaz Dağları'ndakiler ağaç da Çırağan'dakiler ağaç değil mi?
İngilizlerden Bayraktar TB2 incelemesi!
CHP'li İBB'de ihale vurgunu: İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak belgeleri Kılıçdaroğlu'na yakın isim ifşa etti
Canlı yayında açtığı pankartla dünya gündemine oturdu! İşte o editöre Rusya'da verilen unvan!
Rus Tümgeneral Oleg Mityaev Mariupol'de öldürüldü! Böylelikle öldürülen Rus general sayısı 4'e çıktı!
Petrol sert düştü! Akaryakıt fiyatlarına peş peşe yeni indirim geldi!
FETÖ'nün nüfus kütüğüne kadar sızdığı ortaya çıktı!
Deniz suyu 60 santimetre çekildi: Endişelendiren gelişmenin nedenini uzman isim açıkladı
Ukraynalı kadın Türk bayrağına sarılıp ağladı!
Memur ve emekliler merakla bekliyor: 3600 ek gösterge için ikinci toplantı bugün
İşgal saldırılarında 21'inci gün: Rusya ses tonunu değiştirdi
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Hakkında suç duyurusu yapılan EPGİS duyurdu: Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş neden açıklanmıyor?
Eğitime birçok ilde kar engeli! 16 Mart Salı günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Eğitime birçok ilde kar engeli! 16 Mart Salı günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Kalbi boynunda doğdu! Herkesi şaşkına çevirdi!

Kalbi boynunda doğdu! Herkesi şaşkına çevirdi!

Çırılçıplak soyunup araç üzerine uzandı! Meydan dayağı yedi! Yer: Adana

Çırılçıplak soyunup araç üzerine uzandı! Meydan dayağı yedi! Yer: Adana

İstanbul'da gökyüzü kızıla boyandı! Meteoroloji uzmanından fırtına uyarısı!

İstanbul'da gökyüzü kızıla boyandı! Meteoroloji uzmanından fırtına uyarısı!

Meteoroloji İstanbul'da kar yağışının yeniden başlayacağını duyurdu!

Meteoroloji İstanbul'da kar yağışının yeniden başlayacağını duyurdu!

Eyfel Kulesi, 6 metre daha uzatıldı

Eyfel Kulesi, 6 metre daha uzatıldı