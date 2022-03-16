  • USD: 14,75 - 14,78
  • EURO: 16,22 - 16,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Mevcut kriz dünya düzenini belirleyecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Mevcut kriz önemli bir an. Dünya düzenini belirleyecek" dedi. Lavrov ayrıca "Ukrayna ile barış görüşmeleri zor ama uzlaşma konusunda umut var" derken "Ukrayna ile bazı formüller üzerinde anlaşmaya yakınız" diye ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Mevcut kriz dünya düzenini belirleyecek
Ekleme: 16.03.2022 - 11:50 Güncelleme: 16.03.2022 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Mevcut kriz dünya düzenini belirleyecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile barış görüşmelerinin kolay olmadığını söyledi ancak uzlaşma için umut olduğunu da sözlerine ekledi.

Lavrov 'Müzakerecilerimiz tarafından verilen değerlendirmeler bana rehberlik ediyor. Müzakerelerin bariz nedenlerden kolay olmadığını söylüyorlar. Ancak yine de bir uzlaşmaya varma umudu var' dedi.

Lavrov ayrıca 'Ukrayna ile bazı formüller üzerinde anlaşmaya yakınız' diye de vurguladı.
Yaşanan mevcut krizin dünyaya etkisine de değinen Lavrov, 'Mevcut kriz önemli bir an. Dünya düzenini belirleyecek' dedi.

RUS MÜZAKERECİDEN AÇIKLAMA
Interfax'a konuşan Rus müzakereci Vladimir Medinsky, 'Ukrayna ile görüşmeler yavaş ve zor ilerliyor. Rusya samimi bir şekilde en yakın zamanda barış istiyor' dedi.

Medinsky, 'Rusya, barışçıl, özgür, nötr, bağımsız ve NATO üyesi olmayan bir Ukrayna istiyor.' ifadelerini kullandı.
İmamoğlu yandaşı Soner Yalçın Atatürk'ün adını silmek isteyen metne yeni uyandı: 'Atatürk yazın' diyecek kimse kalmadı mı koca partide?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den kritik döviz kuru ve enflasyon mesajı!
Milli Gazete, İmamoğlu'ndan aldıkları 11 Milyon 745 bin liralık ihale tekrar gün yüzüne çıkınca nereye saldıracağını şaşırdı!
Ukrayna ordusu Rus helikopterlerini vurdu
Savaşın olduğu yerde ortaya çıkıyor! Fransız yazar bu kez Ukrayna'da!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Mevcut kriz dünya düzenini belirleyecek
Yine İETT yine kaza! Avcılar'da İETT otobüsü kaydı trafik felç oldu
İBB'nin ağaç katliamına sert tepki: Kaz Dağları'ndakiler ağaç da Çırağan'dakiler ağaç değil mi?
İngilizlerden Bayraktar TB2 incelemesi!
CHP'li İBB'de ihale vurgunu: İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak belgeleri Kılıçdaroğlu'na yakın isim ifşa etti
Canlı yayında açtığı pankartla dünya gündemine oturdu! İşte o editöre Rusya'da verilen unvan!
Rus Tümgeneral Oleg Mityaev Mariupol'de öldürüldü! Böylelikle öldürülen Rus general sayısı 4'e çıktı!
Petrol sert düştü! Akaryakıt fiyatlarına peş peşe yeni indirim geldi!
FETÖ'nün nüfus kütüğüne kadar sızdığı ortaya çıktı!
Deniz suyu 60 santimetre çekildi: Endişelendiren gelişmenin nedenini uzman isim açıkladı
Ukraynalı kadın Türk bayrağına sarılıp ağladı!
Memur ve emekliler merakla bekliyor: 3600 ek gösterge için ikinci toplantı bugün
İşgal saldırılarında 21'inci gün: Rusya ses tonunu değiştirdi
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Hakkında suç duyurusu yapılan EPGİS duyurdu: Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş neden açıklanmıyor?
Eğitime birçok ilde kar engeli! 16 Mart Salı günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Eğitime birçok ilde kar engeli! 16 Mart Salı günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Kalbi boynunda doğdu! Herkesi şaşkına çevirdi!

Kalbi boynunda doğdu! Herkesi şaşkına çevirdi!

Çırılçıplak soyunup araç üzerine uzandı! Meydan dayağı yedi! Yer: Adana

Çırılçıplak soyunup araç üzerine uzandı! Meydan dayağı yedi! Yer: Adana

İstanbul'da gökyüzü kızıla boyandı! Meteoroloji uzmanından fırtına uyarısı!

İstanbul'da gökyüzü kızıla boyandı! Meteoroloji uzmanından fırtına uyarısı!

Meteoroloji İstanbul'da kar yağışının yeniden başlayacağını duyurdu!

Meteoroloji İstanbul'da kar yağışının yeniden başlayacağını duyurdu!

Eyfel Kulesi, 6 metre daha uzatıldı

Eyfel Kulesi, 6 metre daha uzatıldı