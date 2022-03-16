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İşgal saldırılarında 21'inci gün: Rusya ses tonunu değiştirdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 21'inci gününe girdi. Rus birlikleri ilerleyişini sürdürürken, iki ülke arasındaki müzakere görüşmeleri de devam ediyor. Dün çevrim içi olarak gerçekleştirilen görüşmede ufak da olsa umut veren bir adım atıldı. Ukrayna, Rusya’nın olumlu manada ses tonunu değiştirdiğini açıkladı. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

İşgal saldırılarında 21'inci gün: Rusya ses tonunu değiştirdi
Ekleme: 16.03.2022 - 09:19 Güncelleme: 16.03.2022 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
İşgal saldırılarında 21'inci gün: Rusya ses tonunu değiştirdi
Tüm dünyanın merakla takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 21'inci gününde devam ediyor. İki ülke arasındaki müzakere görüşmelerinde beşinci tur dün yapıldı.

Altıncı tur görüşmenin bugün gerçekleştirilmesi beklenirken, Ukrayna tarafından olumlu bir açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı, "Müzakerelerin başlangıcında Rusya bizim pozisyonumuzu anlamak istemiyordu. Pes edin silahları bırakın diyorlardı. Şimdi Rusya konuştuğu tonu değiştirdi farklı tonla bizimle konuşuyor pozisyonumuzu anlıyor. İki ülkenin devlet başkanının katılımıyla büyük ilerleme kaydedilebilir" açıklamasında bulundu.


İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

07:30: Ukrayna Parlamentosu, 26 Mart’ta son bulacak sıkıyönetim uygulamasını 30 gün daha uzatma kararı aldı.

07:00 Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, Rus gemileri tarafından Karadeniz üzerinden Ukrayna’nın Odessa kentinin bombalandığını duyurdu.

06.40: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine saldıran Rusya Federasyonu için bu savaşın utanç ve ağır sonuçlarla sona ereceğini söyledi.

06.35: ABD Senatosu, Putin'e savaş suçu soruşturması açılmasını öngören tasarıyı onayladı. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in öncülüğünde 20'den fazla senatörün imzasıyla Senato Genel Kuruluna getirilen tasarı, Putin'i savaş suçlusu olarak tanımlamasıyla dikkati çekti.

02.08: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın, ülkesinde temaslarda bulunmasıyla ilgili, "Bu, büyük, cesur, doğru ve samimi bir adımdır." dedi.

00.03: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunan Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'yı kabul etti.
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