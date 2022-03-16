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İBB'nin ağaç katliamına sert tepki: Kaz Dağları'ndakiler ağaç da Çırağan'dakiler ağaç değil mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çırağan Caddesi'ndeki 112 tarihi çınar ağacını bir gece yarısı kesti. İstanbul'un en güzel caddesinde yapılan ağaç kıyımına Tarkan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gibi ünlüler sessiz kaldı.

Ekleme: 16.03.2022 - 11:10 Güncelleme: 16.03.2022 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çırağan Caddesi'ndeki asırlık 112 çınar ağacını kesti. İstanbul'un en görkemli caddesinde kabus gibi bir görüntü oluşurken, doğasever paylaşımları ile dikkat çeken ünlü isimler bu kez sessiz kaldı.

Gezi Parkı ve Kaz Dağları eylemlrinde ağaçların kesilmesi ile ilgili veryansın eden Tarkan, Şahan GÖkbakar, Cem Yılmaz gibi ünlüler İBB'nin yaptığı ağaç katliamı ile ilgili tek bir söz söylemedi. Sözde doğasever sanatçıların bu tavrı, ikiyüzlülüklerini ve tek dertlerinin iktidara muhalefet etmek olduğunu gözler önüne serdi.


NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir gece yarısı sessizce Çırağan Caddesi'ndeki tarihi çınar ağaçlarını kesti. Cadde üzerindeki 112 çınar ağacının kesilmesine sebep olarak ise, 'kanser' gösterildi. Ağaçların kurtarılmayacak olduğu, tüm kurulların aynı kararda uzlaştığı belirtildi. Ancak İBB'nin Anıtlar Kurulu'ndan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden sorunun teşhisi için talepte bulunmadığı ve ağaçların kesimi için izin almadığı kısa sürede ortaya çıktı. İBB'nin, Orman Bölge Müdürlüğü'nden kesim izni bile almadığı tespit edildi.
İBB'nin ağaç katliamına sert tepki: Kaz Dağları'ndakiler ağaç da Çırağan'dakiler ağaç değil mi?
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