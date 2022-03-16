Canlı yayında açtığı pankartla dünya gündemine oturdu! İşte o editöre Rusya'da verilen unvan!
Rusya Ukrayna savaşı 3. haftaya girerken, geçen akşam Rus kontrolündeki bir kanalda 'savaşa hayır' pankartı açan kadının kimliği ortaya çıkmıştı. Kanalda çalışan bir editör olan ve adının Marina Ovsyannikova olduğu öğrenilen kadın 14 saat boyunca sorguda tutulduktan sonra 30 bin ruble para cezasına çarptırılmıştı. 'Rusya'nın en cesur kadını' olarak anılan genç editörün protesto öncesi çektiği bir video da ortaya çıktı.
Geçtiğimiz akşam, Rusya'nın devlet kontrolünde bulunan bir kanalında, canlı yayın esnasında 'savaşa hayır' pankartı açarak dünyanın gündemine oturan Marina Ovsyannikova, geçtiğimiz iki gün içinde büyük yankı uyandırdı
PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI
Protestosu nedeniyle gözaltına alınarak Moskova'da mahkemeye çıkarılan editör, 'izinsiz gösteri düzenlemekle' suçlandı. Ovsyannikova'ya 30 bin ruble para cezası verildi.
14 SAATLİK SORGU
Yaptığı eylemin tamamen kendi kararı olduğunun altını çizen Ovsyannkova'ın iki gündür uyumadığı ve 14 saat boyunca sorguya çekildiği ifade edildi. Genç editör aynı zamanda kendisine destek olan tüm arkadaşlarına ve meslektaşlarına da teşekkür etti.
ÖNCESİNDE BİR VİDEO ÇEKMİŞ
Aynı zamanda editörün, eyleminden bir süre önce çektiği bir video da ortaya çıktı. Videoda, Ovsyannkikva'nın Ukrayna'nın işgalini 'suç' olarak nitelendirerek Rusya'nın propagandasını yapmaktan dolayı duyduğu utancı dile getirmiş. Videoda genç kadın, 'Televizyon ekranlarında insanlara yalan söylediğim ve Rus halkının bir zombiye dönüşmesine izin verdiğim için utanıyorum. İnsani olmayan bu rejimi susarak izledik' sözlerine yer vermiş.
'HEPİMİZİ HAPSE ATAMAZLAR'
Ovsyannikova videoda babasının da Ukraynalı olduğunu söyleyerek, Rus halkına da protesto çağrısında bulunmuş ve 'hiçbir şeyden korkmayın hepimizi hapse atamazlar' demiş.
15 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR
Ancak genç editör için tehlike bitmiş değil. Rusya'nın Ukrayna ile savaş halinde olduğu süreçte çıkardığı yeni bir yasa sayesinde 'sahte haber' suçlamasıyla karşı karşıya kalabilecek olan Ovsyannikova, 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
DESTEK MESAJLARI YAĞIYOR
Dün, Ukrayna'nın lideri Volodimir Zelekskiy gerçeği söylediği için Ovsyannikova'yı övmüştü. Öte yandan dünyanın pek çok yerinden de genç kadına destek mesajları yağıyor.
YENİ BİR UNVAN VERİLDİ
Rusya ise yaşananları kınamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov yapılan eylemi 'holiganlık' olarak nitelendirmişti. Ancak bu ifadelere rapmen Ovsyannikova, 'Rusya'nın en cesur kadını' olarak anılmaya başladı.