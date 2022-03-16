  • USD: 14,75 - 14,78
  • EURO: 16,22 - 16,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Canlı yayında açtığı pankartla dünya gündemine oturdu! İşte o editöre Rusya'da verilen unvan!

Rusya Ukrayna savaşı 3. haftaya girerken, geçen akşam Rus kontrolündeki bir kanalda 'savaşa hayır' pankartı açan kadının kimliği ortaya çıkmıştı. Kanalda çalışan bir editör olan ve adının Marina Ovsyannikova olduğu öğrenilen kadın 14 saat boyunca sorguda tutulduktan sonra 30 bin ruble para cezasına çarptırılmıştı. 'Rusya'nın en cesur kadını' olarak anılan genç editörün protesto öncesi çektiği bir video da ortaya çıktı.

Canlı yayında açtığı pankartla dünya gündemine oturdu! İşte o editöre Rusya'da verilen unvan!
Ekleme: 16.03.2022 - 11:31 Güncelleme: 16.03.2022 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
Canlı yayında açtığı pankartla dünya gündemine oturdu! İşte o editöre Rusya'da verilen unvan!
Geçtiğimiz akşam, Rusya'nın devlet kontrolünde bulunan bir kanalında, canlı yayın esnasında 'savaşa hayır' pankartı açarak dünyanın gündemine oturan Marina Ovsyannikova, geçtiğimiz iki gün içinde büyük yankı uyandırdı

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Protestosu nedeniyle gözaltına alınarak Moskova'da mahkemeye çıkarılan editör, 'izinsiz gösteri düzenlemekle' suçlandı. Ovsyannikova'ya 30 bin ruble para cezası verildi.

14 SAATLİK SORGU

Yaptığı eylemin tamamen kendi kararı olduğunun altını çizen Ovsyannkova'ın iki gündür uyumadığı ve 14 saat boyunca sorguya çekildiği ifade edildi. Genç editör aynı zamanda kendisine destek olan tüm arkadaşlarına ve meslektaşlarına da teşekkür etti.

Canlı yayında açtığı pankartla dünya gündemine oturdu! İşte o editöre Rusya'da verilen unvan!

ÖNCESİNDE BİR VİDEO ÇEKMİŞ

Aynı zamanda editörün, eyleminden bir süre önce çektiği bir video da ortaya çıktı. Videoda, Ovsyannkikva'nın Ukrayna'nın işgalini 'suç' olarak nitelendirerek Rusya'nın propagandasını yapmaktan dolayı duyduğu utancı dile getirmiş. Videoda genç kadın, 'Televizyon ekranlarında insanlara yalan söylediğim ve Rus halkının bir zombiye dönüşmesine izin verdiğim için utanıyorum. İnsani olmayan bu rejimi susarak izledik' sözlerine yer vermiş.

'HEPİMİZİ HAPSE ATAMAZLAR'

Ovsyannikova videoda babasının da Ukraynalı olduğunu söyleyerek, Rus halkına da protesto çağrısında bulunmuş ve 'hiçbir şeyden korkmayın hepimizi hapse atamazlar' demiş.

Canlı yayında açtığı pankartla dünya gündemine oturdu! İşte o editöre Rusya'da verilen unvan!

15 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Ancak genç editör için tehlike bitmiş değil. Rusya'nın Ukrayna ile savaş halinde olduğu süreçte çıkardığı yeni bir yasa sayesinde 'sahte haber' suçlamasıyla karşı karşıya kalabilecek olan Ovsyannikova, 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

DESTEK MESAJLARI YAĞIYOR

Dün, Ukrayna'nın lideri Volodimir Zelekskiy gerçeği söylediği için Ovsyannikova'yı övmüştü. Öte yandan dünyanın pek çok yerinden de genç kadına destek mesajları yağıyor.

YENİ BİR UNVAN VERİLDİ

Rusya ise yaşananları kınamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov yapılan eylemi 'holiganlık' olarak nitelendirmişti. Ancak bu ifadelere rapmen Ovsyannikova, 'Rusya'nın en cesur kadını' olarak anılmaya başladı.
İmamoğlu yandaşı Soner Yalçın Atatürk'ün adını silmek isteyen metne yeni uyandı: 'Atatürk yazın' diyecek kimse kalmadı mı koca partide?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den kritik döviz kuru ve enflasyon mesajı!
Milli Gazete, İmamoğlu'ndan aldıkları 11 Milyon 745 bin liralık ihale tekrar gün yüzüne çıkınca nereye saldıracağını şaşırdı!
Ukrayna ordusu Rus helikopterlerini vurdu
Savaşın olduğu yerde ortaya çıkıyor! Fransız yazar bu kez Ukrayna'da!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Mevcut kriz dünya düzenini belirleyecek
Yine İETT yine kaza! Avcılar'da İETT otobüsü kaydı trafik felç oldu
İBB'nin ağaç katliamına sert tepki: Kaz Dağları'ndakiler ağaç da Çırağan'dakiler ağaç değil mi?
İngilizlerden Bayraktar TB2 incelemesi!
CHP'li İBB'de ihale vurgunu: İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak belgeleri Kılıçdaroğlu'na yakın isim ifşa etti
Canlı yayında açtığı pankartla dünya gündemine oturdu! İşte o editöre Rusya'da verilen unvan!
Rus Tümgeneral Oleg Mityaev Mariupol'de öldürüldü! Böylelikle öldürülen Rus general sayısı 4'e çıktı!
Petrol sert düştü! Akaryakıt fiyatlarına peş peşe yeni indirim geldi!
FETÖ'nün nüfus kütüğüne kadar sızdığı ortaya çıktı!
Deniz suyu 60 santimetre çekildi: Endişelendiren gelişmenin nedenini uzman isim açıkladı
Ukraynalı kadın Türk bayrağına sarılıp ağladı!
Memur ve emekliler merakla bekliyor: 3600 ek gösterge için ikinci toplantı bugün
İşgal saldırılarında 21'inci gün: Rusya ses tonunu değiştirdi
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Hakkında suç duyurusu yapılan EPGİS duyurdu: Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş neden açıklanmıyor?
Eğitime birçok ilde kar engeli! 16 Mart Salı günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Eğitime birçok ilde kar engeli! 16 Mart Salı günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Kalbi boynunda doğdu! Herkesi şaşkına çevirdi!

Kalbi boynunda doğdu! Herkesi şaşkına çevirdi!

Çırılçıplak soyunup araç üzerine uzandı! Meydan dayağı yedi! Yer: Adana

Çırılçıplak soyunup araç üzerine uzandı! Meydan dayağı yedi! Yer: Adana

İstanbul'da gökyüzü kızıla boyandı! Meteoroloji uzmanından fırtına uyarısı!

İstanbul'da gökyüzü kızıla boyandı! Meteoroloji uzmanından fırtına uyarısı!

Meteoroloji İstanbul'da kar yağışının yeniden başlayacağını duyurdu!

Meteoroloji İstanbul'da kar yağışının yeniden başlayacağını duyurdu!

Eyfel Kulesi, 6 metre daha uzatıldı

Eyfel Kulesi, 6 metre daha uzatıldı