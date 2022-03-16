Canlı yayında açtığı pankartla dünya gündemine oturdu! İşte o editöre Rusya'da verilen unvan!

Geçtiğimiz akşam, Rusya'nın devlet kontrolünde bulunan bir kanalında, canlı yayın esnasında 'savaşa hayır' pankartı açarak dünyanın gündemine oturan Marina Ovsyannikova, geçtiğimiz iki gün içinde büyük yankı uyandırdıPARA CEZASINA ÇARPTIRILDIProtestosu nedeniyle gözaltına alınarak Moskova'da mahkemeye çıkarılan editör, 'izinsiz gösteri düzenlemekle' suçlandı. Ovsyannikova'ya 30 bin ruble para cezası verildi.14 SAATLİK SORGUYaptığı eylemin tamamen kendi kararı olduğunun altını çizen Ovsyannkova'ın iki gündür uyumadığı ve 14 saat boyunca sorguya çekildiği ifade edildi. Genç editör aynı zamanda kendisine destek olan tüm arkadaşlarına ve meslektaşlarına da teşekkür etti.ÖNCESİNDE BİR VİDEO ÇEKMİŞAynı zamanda editörün, eyleminden bir süre önce çektiği bir video da ortaya çıktı. Videoda, Ovsyannkikva'nın Ukrayna'nın işgalini 'suç' olarak nitelendirerek Rusya'nın propagandasını yapmaktan dolayı duyduğu utancı dile getirmiş. Videoda genç kadın, 'Televizyon ekranlarında insanlara yalan söylediğim ve Rus halkının bir zombiye dönüşmesine izin verdiğim için utanıyorum. İnsani olmayan bu rejimi susarak izledik' sözlerine yer vermiş.'HEPİMİZİ HAPSE ATAMAZLAR'Ovsyannikova videoda babasının da Ukraynalı olduğunu söyleyerek, Rus halkına da protesto çağrısında bulunmuş ve 'hiçbir şeyden korkmayın hepimizi hapse atamazlar' demiş.15 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİRAncak genç editör için tehlike bitmiş değil. Rusya'nın Ukrayna ile savaş halinde olduğu süreçte çıkardığı yeni bir yasa sayesinde 'sahte haber' suçlamasıyla karşı karşıya kalabilecek olan Ovsyannikova, 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.DESTEK MESAJLARI YAĞIYORDün, Ukrayna'nın lideri Volodimir Zelekskiy gerçeği söylediği için Ovsyannikova'yı övmüştü. Öte yandan dünyanın pek çok yerinden de genç kadına destek mesajları yağıyor.YENİ BİR UNVAN VERİLDİRusya ise yaşananları kınamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov yapılan eylemi 'holiganlık' olarak nitelendirmişti. Ancak bu ifadelere rapmen Ovsyannikova, 'Rusya'nın en cesur kadını' olarak anılmaya başladı.