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Beyaz Gazete
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ABD Başkanı Biden'dan önemli açıklamalar

ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı. Biden, Putin'in ağır bir bedel ödemesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Biden'dan önemli açıklamalar
Ekleme: 16.03.2022 - 20:22 Güncelleme: 16.03.2022 - 21:04 / Editör: Ozge Selin
ABD Başkanı Biden'dan önemli açıklamalar
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'PUTİN'İN EKONOMİSİNİ YIKIYORUZ'

Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'Putin ağır bir bedel ödemeli. Putin'in ekonomisini yıkıyoruz. Biz Ukrayna'ya yardıma savaşın öncesinde başlamıştık. Ukrayna Rus güçlerine çok ciddi zayiatlar verdi.

UKRAYNA'YA YENİ DESTEK PAKETİ

800 milyon dolarlık yardım emri verdim. Ukrayna ekonomisini doğrudan finansmanla da destekleyeceğiz. Putin'in bedel ödemesini ve pozisyonunu kaybetmesini istiyoruz. Müttefiklerimizle birlikte Ukrayna'nın yanındayız.

Her türlü baskıyı yapacağız. ABD özgürlüğün yanında durmaktadır. Her zaman öyleydik. Putin'e baskıya devam ediyoruz. Hepinize teşekkür ederim.'

DESTEK PAKETİNİ İMZALADI

Biden, konuşmasının sonunda Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni yardım paketini de imzaladı.

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