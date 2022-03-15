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Rusya-Ukrayna savaşına tepkiler büyüyor! Putin'in kızının villasını bastılar!

Ukrayna - Rusya arasındaki savaş 20. gününe girerken tepkiler giderek büyüyor. İngiltere'de bir grup gösterici Rus milyarder Oleg Deripaska'nın başkent Londra'daki malikanesini, Fransa'da da bir grup Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızının eski eşi Kirill Shamalov'un villasını işgal etti.

Rusya-Ukrayna savaşına tepkiler büyüyor! Putin'in kızının villasını bastılar!
Ekleme: 15.03.2022 - 10:49 Güncelleme: 15.03.2022 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Rusya-Ukrayna savaşına tepkiler büyüyor! Putin'in kızının villasını bastılar!
Fransa'nın ünlü sahil kenti Biarritz'de Rusya lideri Vladimir Putin'in kızına ait olduğu ileri sürülen bir villaya aktivistler tarafından baskın düzenlendi.

Bağımsız Rus haber sitesi The Insider'a göre, aktivistler villada Putin'in kızı Katerina Tikhonova'nın eski kocası Kirill Shamalov'a ait bir pasaportun kopyasını buldu. Fransız polisinin gözaltına aldığı aktivistler, Alta Mira adlı villanın Ukraynalı mültecilerin hizmetine sunulmasını istiyor.

Rusya-Ukrayna savaşına tepkiler büyüyor! Putin'in kızının villasını bastılar!

Pierre Haffner rumuzuyla yazan Pierre Lapurdi, deniz manzaralı lüks villanın içinden görüntüler paylaştı. 'Sürgündeki Rus Blogcu' adını kullanan Pierre Haffner, villayı 'Putin'in kalesi' olarak tanımladı.

Rusya-Ukrayna savaşına tepkiler büyüyor! Putin'in kızının villasını bastılar!

Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, Pierre Haffner'le birlikte iki kişinin daha polis tarafından gözaltına alınıp sorgulandığı bilgisini geçti. AFP'ye göre, balkonuna Ukrayna bayrağı dikilen villanın sahibi, Putin'in eski damadı Kirill Shamalov.

Rusya-Ukrayna savaşına tepkiler büyüyor! Putin'in kızının villasını bastılar!

Putin'in sürgündeki muhaliflerinden Vladimir Osheckin, aktivistlerin serbest bırakılması için sosyal bir paylaşım yaptı. Osheckin paylaşımda 'Bu iyi insanlar yanlış bir şey yapmadı. Onlar ve biz Rus oligarklara ait villaların Ukraynalı mültecileri ağırlamasını teklif ediyoruz' diye yazdı ve polisten oligarkları değil halkı korumasını istedi.

Putin ailesinin Biarritz'de en az üç mülkünün bulunduğu yönünde haberler var. Fransa'nın güneybatısındaki popüler sahil kentinde, son yıllarda Putin ailesinin arkadaşları ve yakınları ile birlikte Rus ajanların da görüldüğü belirtiliyor.

Rusya-Ukrayna savaşına tepkiler büyüyor! Putin'in kızının villasını bastılar!

YAPTIRIM LİSTESİNDEKİ OLİGARKIN EVİNE BASKIN
İngiltere polisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilişkisi nedeniyle geçen hafta İngiltere'nin yaptırım listesine aldığı Oleg Deripaska'nın başkent Londra'daki malikanesinin göstericiler tarafından işgal edildiğini bildirdi. Polis, bir grup göstericinin malikaneye girmesi nedeniyle erken saatlerde olay yerine çağrıldıklarını söyleyerek, grubun kendilerini 'Resist London' olarak adlandırdığını aktardı.

Rusya-Ukrayna savaşına tepkiler büyüyor! Putin'in kızının villasını bastılar!

Rus milyarder Deripaska'nın Londra'daki evini işgal eden protestocular, malikanede Ukrayna bayrağı açtı.

Yaklaşık 65 milyon dolar değerindeki malikaneyi basan grup ayrıca malikaneye 'Bu mülk kurtarıldı', 'Putin gitmeli' ve 'Ukrayna'yı işgal eden Rus oligarklarını işgal edeceğiz' yazılı pankartlar astı.

Rusya-Ukrayna savaşına tepkiler büyüyor! Putin'in kızının villasını bastılar!

Grup yaptığı açıklamada, Rus milyarder Deripaska'yı Putin'in Ukrayna'yı işgalinde suç ortağı olmakla suçlayarak, 'Bu konağı işgal ederek Ukrayna halkıyla ve aynı zamanda bu saçmalığı asla kabul etmeyen Rusya halkıyla dayanışma göstermek istiyoruz' dedi.

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