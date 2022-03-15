NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten Rusya Ukrayna savaşı açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.Rusya'nın, Polonya sınırına çok yakın bir bölgeye attığı füze ile ilgili soruyu yanıtlayan Stoltenberg, 'Bir müttefiğe saldırı tüm NATO üyelerine saldırı sayılır. Daha geniş kapsamlı askeri tatbikatlar yapacağız' dedi.Stoltenberg'in açıklamalarından satırbaşları:Çin BM Güvenlik Konseyi Üyesi olarak uluslararası hukuka saygı duymalıdır. Rusya'yı desteklememeli, kınamalıdır.Putin isterse bu savaşı hemen bitirebilir. Bu savaştan Putin sorumlu. Bu anlamsız savaşı askerleri çekerek bitirebilir.AYRINTILAR GELİYOR...