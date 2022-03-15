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Miçotakis'in İstanbul ziyaretinde Başkan Erdoğan'ın ikram ettiği leblebi helvası Yunanistan'da en çok merak edilen tarif!

Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis'in İstanbul ziyareti kadar Miçotakis'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yediği yemekte ikram edilen leblebi helvası da çok konuşuluyor. Sosyal medyada Yunan heyetinin çok beğendiği helvanın tarifiaranıp paylaşıldı.

Ekleme: 15.03.2022 - 09:47 Güncelleme: 15.03.2022 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Ziyaretin ardından Atina'da yayınlanan haberlere göre, iki ülke ilişkileri için 6 aylık bir 'test dönemi' öngörüldü. Altı aylık süre içinde taraflar tansiyonun düşürülmesine, yeni gerginliklerin yaratılmamasına ve başta ekonomi başta olmak üzere pozitif gündeme odaklanacak.

İletişim kanalları açık tutulacak. İki ülke savunma heyetleri, Ege'de güven artırıcı askeri önlemleri görüşmek üzere, yaklaşık iki yıl sonra nisan ayında Ankara'da bir araya gelecek.

Her şeyin iyi gitmesi durumunda da, sonbaharda Başkan Erdoğan ve çok sayıda bakan 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konferansı için Selanik'e gidecek.

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ
Yunan başkentinde genel olarak Erdoğan-Miçotakis görüşmesi beklentilerin de üzerinde olumlu geçtiği görüşü hâkim. Buna karşı, ilişkilerin iyileşmesini istemeyen aşırı milliyetçi çevreler "Miçotakis, Kıbrıs konusunu gündeme getirmedi" ya da "Adaların silahsızlandırılmasına ilişkin Türk iddiaları için de bir şey demedi" gibi söylemlerle, Yunan başbakanını eleştirdiler.

Miçotakis'in İstanbul ziyaretinde Başkan Erdoğan'ın ikram ettiği leblebi helvası Yunanistan'da en çok merak edilen tarif!

LEBLEBİ HELVASI ATİNA'DA GÜNDEM OLDU
Vahdettin Köşkü'ndeki yemekte levrek balığından sonra ikram edilen leblebi helvası Atina'da konu oldu. Yunan heyeti, leblebi helvasını çok lezzetli buldu. Yunan aşçılar bu Osmanlı tatlısının tarifini öğrenmek istedi.

Leblebi helvasının tarifi, sosyal medyada dolaştı. Yunan medyasına göre Miçotakis görüşmeye kravatlı gitti. Başkan Erdoğan'ın kravat takmadığını görünce de kravatını çıkardı. Yunan Başbakanı kravatını tekrar İstanbul Fener Rum Patriği Bartolomeos ile görüşmesinde taktı. Bu görüşmeden sonra yine kravatsız çıktı.

BEYOĞLU'NDA ALKIŞ
Atina'da dikkatten kaçmayan bir detay ise Miçotakis'in, Patrik Bartolomeos ile görüşmek için Beyoğlu'ndaki Yunan Başkonsolosluğu'na gittiğinde toplananlardan duyulan alkış sesleri oldu. Skai televizyonu "Miçotakis deplasmanda alkışlandı" yorumu yaptı. Öte yandan Ta Nea gazetesi, iki liderin Ukrayna'da insani koridorlar oluşturulmasında işbirliği kararı aldıklarını da belirterek "Türkler geçtiğimiz günlerde, Yunan asıllı bir kadının Herson şehrinden kaçabilmesi için yardım ettiler" diye yazdı.
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