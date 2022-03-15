Melih Gökçek koronavirüse yakalandı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Melih Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisi ve eşi Nevin Gökçek'in koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Melih Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Melih Gökçek Twitter hesabından takipçilerine seslenerek kendisinin ve eşi Nevin Gökçek'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ancak sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
'DUA BEKLİYORUZ'
Melih Gökçek açıklamasında 'Sonunda benim ve eşim Nevin'in testleri pozitif çıktı. Karı koca evde istirahatla karantina süremizi doldurmaya çalışıyoruz. Rabbimize Hamdolsun hafif geçiyor. Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz' ifadelerini kullandı.