Gülşen Bubikoğlu Kimdir? Gülşen Bubikoğlu Son Hali Nasıl?

Gülşen Bubikoğlu Kimdir?



Gülşen Bubikoğlu sabah saatlerinden itibaren en sık aratılan isimler arasında yer alıyor. Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Gülşen Bubikoğlu’nun son hali oldukça merak ediliyor. En sık aratılanlar arasında isevesoruları yer alıyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Gülşen Bubikoğlu’nun oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceği de merak konusu oldu. Oldukça merak edilenvesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Gülşen Bubikoğlu birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılan sorular arasındasorusu yer alıyor. Gülşen Bubikoğlu 5 Aralık 1954 yılında dünyaya gelmiştir. Fatih Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra babasını kaybetmesiyle eğitime ara vermiştir. .L.C.C Kültür Merkezi'nde bir yıl lisan, mankenlik ve dans gibi konularda eğitim almıştır. Ses Dergisi tarafından düzenlenen yarışmada ikinci seçilerek oyunculuk hayatına başlamıştır. İlk olarak Türker İnanoğlu tarafından yapılan Yaban filminde yer aldı. 1974 yılında ise Türker İnanoğlu ile evlenmiştir. Bu evliliğin ardından birçok projede yer aldı. 28 Aralık 1977 yılında ise Zeynep İnanoğlu adında bir kız çocuğu sahibi olmuştur. Zeynep İnanoğlu ise başarılı yazar Cüneyt Özdemir ile evlidir. Gülşen Bubikoğlu filmleri ise şu şekilde;1973 YabanAlev ÖzkanBitirimler SosyetedePeri1974 Mahçup DelikanlıSema AkgünlüYüz Lira ile EvlenilmezGülşenCici KızAyşim SomerReisin KızıGültenAyrı DünyalarAslıYaz BekarıLeyla Güneş1975 Şafakta BuluşalımGülbenÜç KağıtçılarCemileAh NeredeZehraEvcilik OyunuNazlı1976 Kader BağlayıncaZeynepSıralardaki HeyecanGülşenNe Umduk Ne BuldukZeynepBaş BelasıAyşeAh Bu GençlikCemile1977 Ölmeyen ŞarkıÇiğdemBizim KızZeynep Arda1978 İşte Bizim HikayemizSevgiVahşi GelinNecmiye1979 Mücevher HırsızlarıSincap YaseminCanikomBahar1980 Renkli DünyaZeynep DemirTanrı'ya FeryatSelda1981 Gırgıriyede Şenlik VarGülliyeGırgıriyeGülliye1982 GörgüsüzlerGülLeyla ile MecnunLeylaO KadınGönülKördüğümGülşen1983 Gırgıriyede Cümbüş VarGülliyeİhtiras FırtınasıŞeref1984 Gırgıriyede Büyük SeçimGülliyeAlev AlevAlev1985 ParamparçaÜmran Koçer1986 SavunmaHandan ÇelikKıskıvrakReyhan1988 Kurtar BeniAyten Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu ÖdülüKızım ve Ben / Gurbet KadınıReyhan Olcay1989 SuçluFatma KaraDehşet Gecesi1990 Madde 438Naciye Tuna1993 ZirvedekilerZeynep1998 Affet Bizi HocamZeynepvesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.