Gülşen Bubikoğlu Kimdir? Gülşen Bubikoğlu Son Hali Nasıl?
Gülşen Bubikoğlu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Gülşen Bubikoğlu kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Gülşen Bubikoğlu kimdir? Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında? Gülşen Bubikoğlu son hali nasıl? İşte merak edilenler...
Gülşen Bubikoğlu sabah saatlerinden itibaren en sık aratılan isimler arasında yer alıyor. Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Gülşen Bubikoğlu’nun son hali oldukça merak ediliyor. En sık aratılanlar arasında ise Gülşen Bubikoğlu kimdir ve Gülşen Bubikoğlu son hali nasıl soruları yer alıyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Gülşen Bubikoğlu’nun oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceği de merak konusu oldu. Oldukça merak edilen Gülşen Bubikoğlu kimdir ve Gülşen Bubikoğlu son hali nasıl sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Gülşen Bubikoğlu Kimdir?
Gülşen Bubikoğlu birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılan sorular arasında Gülşen Bubikoğlu kimdir sorusu yer alıyor. Gülşen Bubikoğlu 5 Aralık 1954 yılında dünyaya gelmiştir. Fatih Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra babasını kaybetmesiyle eğitime ara vermiştir. .L.C.C Kültür Merkezi'nde bir yıl lisan, mankenlik ve dans gibi konularda eğitim almıştır. Ses Dergisi tarafından düzenlenen yarışmada ikinci seçilerek oyunculuk hayatına başlamıştır. İlk olarak Türker İnanoğlu tarafından yapılan Yaban filminde yer aldı. 1974 yılında ise Türker İnanoğlu ile evlenmiştir. Bu evliliğin ardından birçok projede yer aldı. 28 Aralık 1977 yılında ise Zeynep İnanoğlu adında bir kız çocuğu sahibi olmuştur. Zeynep İnanoğlu ise başarılı yazar Cüneyt Özdemir ile evlidir. Gülşen Bubikoğlu filmleri ise şu şekilde;
1973 Yaban
Alev Özkan
Bitirimler Sosyetede
Peri
1974 Mahçup Delikanlı
Sema Akgünlü
Yüz Lira ile Evlenilmez
Gülşen
Cici Kız
Ayşim Somer
Reisin Kızı
Gülten
Ayrı Dünyalar
Aslı
Yaz Bekarı
Leyla Güneş
1975 Şafakta Buluşalım
Gülben
Üç Kağıtçılar
Cemile
Ah Nerede
Zehra
Evcilik Oyunu
Nazlı
1976 Kader Bağlayınca
Zeynep
Sıralardaki Heyecan
Gülşen
Ne Umduk Ne Bulduk
Zeynep
Baş Belası
Ayşe
Ah Bu Gençlik
Cemile
1977 Ölmeyen Şarkı
Çiğdem
Bizim Kız
Zeynep Arda
1978 İşte Bizim Hikayemiz
Sevgi
Vahşi Gelin
Necmiye
1979 Mücevher Hırsızları
Sincap Yasemin
Canikom
Bahar
1980 Renkli Dünya
Zeynep Demir
Tanrı'ya Feryat
Selda
1981 Gırgıriyede Şenlik Var
Gülliye
Gırgıriye
Gülliye
1982 Görgüsüzler
Gül
Leyla ile Mecnun
Leyla
O Kadın
Gönül
Kördüğüm
Gülşen
1983 Gırgıriyede Cümbüş Var
Gülliye
İhtiras Fırtınası
Şeref
1984 Gırgıriyede Büyük Seçim
Gülliye
Alev Alev
Alev
1985 Paramparça
Ümran Koçer
1986 Savunma
Handan Çelik
Kıskıvrak
Reyhan
1988 Kurtar Beni
Ayten Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Kızım ve Ben / Gurbet Kadını
Reyhan Olcay
1989 Suçlu
Fatma Kara
Dehşet Gecesi
1990 Madde 438
Naciye Tuna
1993 Zirvedekiler
Zeynep
1998 Affet Bizi Hocam
Zeynep
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