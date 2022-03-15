Bugün Hangi Maçlar Var? 15 Mart Maç Takvimi
Bugün oynanacak maçlar birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. Peki, 15 Mart bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar oynanacak? 15 Mart maç takvimi nasıl? İşte merak edilenler....
Birçok futbolsever bugün oynanacak maçlar hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var ve 15 Mart maç takvimi yer alıyor. Süper Lig maçlarının yanı sıra diğer liglerde de hangi maçların yer alacağı oldukça yakından takip ediliyor. Evde maç keyfi yapmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Bugün hangi maçlar var ve 15 Mart maç takvimi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
15 Mart Bugün Hangi Maçlar Var?
15 Mart tarihinde oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 15 Mart bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. 15 Mart maç takvimi şu şekilde sıralanabilir;
13:00
Daejeon Citizen - Ansan Greeners
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
13:30
Gimpo - Asan
Güney Kore 2.Ligi
Bilyoner TV
14:00
Gagra - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovnuli Liga Youtube
14:05
Perth Glory - CC Mariners
Avustralya A Ligi
Bein Sports 4, Bilyoner TV
16:45
Al Jazira - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
.17:00
Juventus - Liverpool
UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final
UEFA TV
17:00
PSG - Salzburg
UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final
UEFA TV
Futbol
19:00
Hegelmann Litauen - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
20:30
Floridsdorfer - Kapfenberg Bulls
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Brescia - Benevento
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Cittadella - Reggina
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Como - Ternana
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Cosenza - Lecce
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Crotone - Frosinone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:30
Vicenza - Parma
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:45
Legia Varşova - Termalica
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:00
Kauno Zalgiris - Dziugas Telsiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
21:00
Bastia - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
JDA Dijon - Le Havre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
..21:00
Nancy - Paris FC
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Nimes - Auxerre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Niort - Sochaux
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Pau - Grenoble
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Quevilly Rouen - Ajaccio
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Rodez - Guingamp
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Toulouse - Amiens
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:00
Valenciennes - Caen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
22:30
Alessandria - Monza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
23:00
Ajax - Benfica
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
CBC Sport, Exxen TV
23:00
Manchester Utd - Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
CBC Sport, Exxen TV