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Başkan Erdoğan, milletvekilleriyle buluştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 60 milletvekiliyle kahvaltıda bir araya geldi.

Ekleme: 15.03.2022 - 11:42 Güncelleme: 15.03.2022 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, milletvekilleriyle buluştu!
AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda; milletvekillerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti genel başkan yardımcıları da yer aldı. Programda, milletvekillerinin görüş ve önerileri ile iç ve dış gelişmelerin değerlendirileceği öğrenildi.
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