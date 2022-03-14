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Rusya'nın hastaneye düzenlediği saldırıda yaralanan hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti!

Rusya'nın Mariupol'de doğum hastanesini vurması sonrasında sedyeyle ambulansa götürülen ve bu kareyle savaşın simgesi haline gelen hamile kadın, bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.

Rusya'nın hastaneye düzenlediği saldırıda yaralanan hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti!
Ekleme: 14.03.2022 - 12:05 Güncelleme: 14.03.2022 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
Rusya'nın hastaneye düzenlediği saldırıda yaralanan hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti!
Rusya'nın saldırısı sonrası sedyeyle ambulansa götürülen hamile kadının görüntüleri dünyayı sarsmış ve savaşın korkunç yüzünü bir kez daha göstermişti.

Associated Press'in haberine göre, savaşın simgesi haline gelen hamile kadın, cepheye daha yakın olan başka bir hastaneye kaldırıldı. Bebeğini kaybetmek üzere olduğunu anlayan kadın sağlık görevlilerine son olarak 'Beni şimdi öldürün!' diye bağırdı.

BEBEĞİ DE KURTARILAMADI
Cerrah Timur Marin, kadının leğen kemiğinin ezildiğini kalçasında kırık olduğunu, bebeğin sezaryen ile doğurtulduğunu ancak 'yaşam belirtisi göstermediğini' belirtti. Cerrah Marin hemen anneye odaklandıklarını ancak 30 dakikadan süren müdahaleye karşın annenin de tepki vermediğini belirterek 'Ne yazık ki ikisi de öldü' dedi.

Rusya'nın hastaneye düzenlediği saldırıda yaralanan hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti!

SAHTE HABER DEMİŞLERDİ
Savaş suçlarıyla suçlanan Rus yetkililer, doğum hastanesinin Ukraynalı aşırılık yanlıları tarafından üs olarak kullanılmak üzere ele geçirildiğini ve içeride hiçbir hasta ya da sağlık görevlisinin kalmadığını iddia etmişti. Rusya'nın BM büyükelçisi ve Londra'daki Rusya Büyükelçiliği, görüntüleri 'sahte haber' olarak nitelendirmişti.
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Rusya'nın hastaneye düzenlediği saldırıda yaralanan hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti!
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