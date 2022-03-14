İBB çınar katliamına tepki: Bu tarih katliamıdır!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Beşiktaş ilçesi Çırağan Caddesi üzerindeki asırlık 112 çınar ağacını tedavisini sürdürmeden kökten kesmesine yönelik tepkiler sürüyor. Beşiktaş Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Celal Akgün, 'Bu ağaçları kesmek, bir ağaç katliamından çok bir tarih katliamıdır. Bu kişilerin Türk ve Osmanlı tarihiyle hesapları olduğunu ve saygıları olmadığını düşünüyorum' dedi. İBB'ye yönelik tepkiler şöyle:OSMANLI'YLA HESAPLARI VAREski Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Celal Akgün: 'Türk tarihinde çınar güçlü, uzun ömürlü, yüce anlamına gelir. Çınar yüceliği ile sonsuzluktur. Bin yıl ömrü olan çınar Osmanlı'da geçmişi geleceği birbirine bağlayan uzun ömürlü bir ağaçtır. Abdülhamit zamanında dikildiği söylenen bu ağaçları kesmek bir ağaç katliamından çok bir tarih katliamıdır. İş bilmezliğin bir örneği daha, hangi aklı evvel buna karar vermiş, kime sormuş. Tarihi değeri olan bu çınarların yerinde bakımı yapılabilirdi. Efendim yaşlıymış, hasta imiş, yaşlı hasta olan annemizin, babamızın fişini çekiyor musunuz? Bu kişilerin Türk ve Osmanlı tarihiyle hesapları olduğu ve saygıları olmadığını düşünüyorum. Çünkü aynı şekilde 2002'de Ortaköy'den Dolmabahçe'ye kadar aynı yerde Atatürk'ün çocukluğundan ölümüne kadar 107 adet fotoğraflardan oluşan duvar sergisi Sayın Yusuf Namoğlu tarafından açılmıştı. Gidin bakın kaç tane kalmış, yarısına yakını yok olmuş. Bunlar sadece Osmanlı'ya değil Cumhuriyet ve Atatürk'le de sorunları olan kişilerdir.''AĞAÇ SEVERLER NERDE?'Ertuğrul Berki: Doğaseverler, ağaç severler, İstanbul severler, Kent Konseyleri neredesiniz?Şuayip Doğan: 'Çocukluğumuzun Beşiktaş'ı ne hâle geliyor? Gölgesinde yürüdüğüm çınarların bugün ranta, reklama ve beceriksizliğe kurban gitmesi boğazımda düğümlenen bir kaç cümle açıklamak üzüyor.'Ahmet Albayrak: 'Bu yolu atalarımız 200 yıl önce sağlı sollu olarak Osmanlı çınarı dikerek süslemiş ve bu günümüze kadar korunmuştur. Ne yazık ki bugünkü İBB yöneticileri tarihimizi ve çınarlarımızın 112 tanesini keserek ortadan kaldırmıştır. Düşünceleri bu yolda reklam tabela alanı açmak mıdır acaba? Kesilen ağaçların yerine dikmelerini öneriyoruz'AK PARTİ DÖNEMİNDE ANIT AĞAÇLARA YAPILAN TEDAVİLERAK Parti döneminde teknik metotlarla ağaçların bakımı düzenli olarak yapılıyordu:Kök yayılım alanlarında asfalt ve beton kaplama işlemi yapmamak.Çevresini tahta veya demir parmaklıklarla çevirmek.Mevcut yara yüzeylerini kimyasal koruyucularla işleme tabi tutmak.Kovuk ve içi boş ağaçların çürük kısmını sağlam oduna kadar temizleyerek, üzerlerini koruyucu bileşikler ile kapladıktan sonra, ağacın boşluk kısmını çakıl ile doldurarak dış bölümünü beton ile sıvamak.Her yıl yapılacak periyodik bakımlarla dalları budayarak kazaları önlemek.Ağaç yaralarının tedavisinde, yaraya verilen oval şekil ve yapılan işlem kambiyum tabakasından beslenen yara dokusunun hızla kapanmasını sağlar.Ağaçların gövdesinde bulunan V şeklindeki çatlamalara karşı önlem olmak üzere, gövde veya dallar demir-çelik metal kemerlerle kuşaklanmalı veya dallar arasına gerilen çelik halatlarla yarılma tehlikesi önlenmelidir.'HASTALIĞIN YAYILMASINA İBB NEDEN OLMUŞTUR'Orman Fakülteliler Derneği'nin (ORFAMDER), Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarının İBB tarafından katledilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'İBB daha önce de dikey bahçeleri kaldırdığı gibi bugün de tarihi ağaçları keserek İstanbul'un marka değerini yok eden uygulamalara imza atmaktadır' denildi. İstanbul'da tarihi ağaçlardaki söz konusu patojenin (Ceratocystis platani) ilk defa 1945 yılında Marsilya'da, şu an ise İtalya başta olmak üzere İspanya, İsviçre, İran, Arnavutluk ve Yunanistan'da yayılış gösterdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 'Dolmabahçe'de yaşanan ağaç ölümleri ekosistem bütünlüğünün adım adım bozulmasıyla gerçekleşmiştir. Bu bozulmanın erken dönemde tespit edilemediği, tespiti sonrasında tedavi yöntemlerinde başarısız olunmasına ek olarak, İBB tarafından yapılan bakım budamaları da hastalığın yayılmasına neden olmuştur. Ağaçların hayatını tehdit eden, mantar ve böcek zararlılarına, kök sağlığını tehdit eden; yürüme yollarındaki sert zemin baskısına, ağaç çanaklarının çok dar olmasına, ağaçların yol bakım kimyasallarına, yol tuzlama olumsuzluklarına, rüzgar ve kar baskısına karşı yıl boyu gözlem, raporlama, koruma ve bakım işlerinin yapılmış olması gerekirdi.' ORFAMDER, tehlikenin yayılarak devam ettiğini vurgulayarak, Dolmabahçe, Gülhane Parkı, Emirgan Korusu, Yıldız Parkı'nda da bu hastalığın yüzde 25 oranında yayıldığını belirtti.