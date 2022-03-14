  • USD: 14,76 - 14,79
  • EURO: 16,16 - 16,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Gelen son dakika haberine göre; Yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi.

Ekleme: 14.03.2022 - 21:08 Güncelleme: 14.03.2022 - 21:17 / Editör: Ozge Selin
Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi
RİZE

Rize merkez ve ilçelerinde süren kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Rize'de cuma gününden bu yana merkez ve ilçelerinde kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 15 Mart 2022 Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

BATMAN

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 15 Mart Salı günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TRABZON

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada 'Olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Mart 2022 Salı günü ilimiz Akçaabat, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene Şalpazarı veTonya ilçelerimizdeki resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir(1) gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerimizde ise 15 Mart 2022 Salı günü sadece taşımalı eğitime ara verilmesine karar verilmiştir' denildi.
İBB'nin ağaç katliamıyla ilgili çarpıcı sözler: Muhalefet keserse 'ağaçlar hasta' hükümet keserse 'doğa düşmanı'
Başkan Erdoğan’dan Alman gazeteciye ders niteliğinde yanıt: NATO ülkelerinin yapmadığını yaptık
Fransa Cumhurbaşkanı Macron havacı kıyafeti giydi! 'Zelenskiy taklidi' dendi
BM'den Rusya-Ukrayna savaşında 'nükleer çatışma' uyarısı
Galatasaray - Beşiktaş - CANLI SKOR
14 Mart 2022 koronavirüs vaka tablosu açıklandı
Rusya'dan korkutan hipersonik füze paylaşımı! 'Durdurulamaz ve yenilmez'
Rusya'ya gizli teslimat!
Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ortak basın toplantısında konuşuyor
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
Fitch'ten Türkiye'ye iyi Avrupa'ya kötü haber
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ukraynalılara seslendi: Devleti koruyun
Türkiye ilk tank ihracatını gerçekleştirdi!
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde FETÖ'cü Erkan Karaaslan'ın yolsuzluğunu engelleyen müdür Ümmü Gülsüm Uslu'ya mobbing
EPDK akaryakıt dağıtıcıları ile ilgili kararı duyurdu!
MSB savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntülerini paylaştı! Hedefler tam isabet...
Rusya'da alarm! Evlere Z işareti! Z işareti ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına peş peşe 5 müjde birden...
Kripto para mağdurlarını ilgilendiren haber: Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer para göndermeye başladı!
Rusya'nın hastaneye düzenlediği saldırıda yaralanan hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti!
Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

İstanbul’da yürek yakan olay: Daha 3 yaşındaydı!

İstanbul’da yürek yakan olay: Daha 3 yaşındaydı!

Kar topu savaşında 6 kişi yaralanmıştı! Nedeni ortaya çıktı

Kar topu savaşında 6 kişi yaralanmıştı! Nedeni ortaya çıktı

Bu iddia çok konuşulur! 10 yıldır yapmadığını yapacak

Bu iddia çok konuşulur! 10 yıldır yapmadığını yapacak

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olay! Kenan Karaman...

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olay! Kenan Karaman...

Elon Musk, Putin'i teke tek dövüşe davet etti!

Elon Musk, Putin'i teke tek dövüşe davet etti!