Buket Dereoğlu Kimdir? Buket Dereoğlu Kaç Yaşında?
Alişan'la Hayata Gülümse programına katılan Buket Dereoğlu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Buket Dereoğlu kimdir sorusu ise en sık aratılanlar araısnda yer aldı. Peki, Buket Dereoğlu kimdir? Buket Dereoğlu kaç yaşında? Buket Dereoğlu annesi kimdir? İşte merak edilenler...
Buket Dereoğlu birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Buket Dereoğlu kimdir ve Buket Dereoğlu kaç yaşında soruları yer aldı. Bizimkiler dizisinde canlandırdığı sekreter demet karakteriyle hafızalara kazınan Buket Dereoğlu birçok başarılı projede boy gösterdi. Alişan’la Hayat Gülümse programına katılan ünlü oyuncu oldukça merak edildi. Buket Dereoğlu kimdir ve Buket Dereoğlu kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Buket Dereoğlu Kimdir?
Buket Dereoğlu birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Buket Dereoğlu kimdir sorusu yer alıyor. Tam adı Selin Buket Dereoğlu olan ünlü oyuncu 1970 yılında dünyaya geldi. İstanbul doğumlu olan Dereoğlu’nun annesi ve babası küçük yaşta ayrıldı. Bu durumun ardından annesi İdil Yazgan, Ercan Yazgan ile evlendi. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Annesinin tiyatrosu ile tiyatro deneyimi kazanan Buket Dereoğlu, Dormenler Tiyatrosu, Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatrosu, Ercan Yazgan- Bülent Kayabaş Tiyatrosu", TİM, "Tiyatro Portakal" gibi birçok projede oynadı. Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi usta isimlerle Bizimkiler dizisinde yer alarak oyunculuğunda büyük bir ilerleme kaydetti. 1994 yılında Volkan Severcan ile evlenmiştir. 1996 yılında ise boşanmıştır. Ardından 2004 yılında kendisi gibi oyuncu olan Özgür Özülgün ile evlendi. Bu evlilikten Can adında bir oğlu olmuştur. Buket Dereoğlu projeleri ise şu şekilde;
1990-2002 Bizimkiler
Sekreter Demet TV dizisi
1993 Cümbüş Sokak
Helga
1995 Çiçek Taksi
Elizabeth
1996 Ağustos Böceklerini Unutma
Sinema filmi
1996-1997 Oğlum Adam Olacak
Aktris / Öğretmen TV dizisi
1996 Tatlı Kaçıklar Aysu
2000 Cümbüşiye
Helga
Yarı Şaka Yarı Ciddi
Yasemince 2000
2001 Tuzlu Kurular
2003 Ömerçip
Kötü Teyze Jale Sinema filmi
2004 Cennet Mahallesi
Saliha (1-13) TV dizisi
Dayı
En İyi Arkadaşım
Sıfırcı
Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
Fatih'in Eşi
2006-2008 Arka Sokaklar
Selin - 1. Sezon
2006 Avrupa Yakası
Konuk Oyuncu
2007 Gemilerde Talim Var
Californication
Camilla Luddington Seslendirmesi
2008 Görgüsüzler
Saliha
Pulsar
Nermin Bilgiç
2009 Çılgın Kanal
Deniz
Papatyam
Yasemin
2011 Artı 18
Konuk Oyuncu
Müziklerin Efendisi
Sudan Sebepler
Sedef
2012 Eve Düşen Yıldırım
Pınar
Süpertürk
Alev Sinema filmi
2014 Diğer Yarım
Çengel Aysel TV dizisi
Oflu Hoca'nın Şifresi
Moderatör Sinema filmi
Yasak
Nazım Bey'in Komşusu Münevver Hanım TV dizisi
2015 Eve Dönüş
Av. Nalan Sayar
Likya Taşların İzinde
TV Programı
Sen Benimsin
Nevin Deniz TV dizisi
2016 Oflu Hoca'nın Şifresi 2
Moderatör Sinema filmi
2017 Chef
2018 İkizler Memo-Can
Madam / Matmazel TV dizisi
Oflu Hoca Trakya'da
Moderatör Sinema filmi
2019 Enes Batur Gerçek Kahraman
Alev Veyder
2020 Hekimoğlu
Cihan'ın Menajeri Nihal TV dizisi
Afili Aşk
Ceyda'nın Annesi Feriha
İncir Ağacı
Gönül