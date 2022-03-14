Buket Dereoğlu Kimdir? Buket Dereoğlu Kaç Yaşında?

Buket Dereoğlu Kimdir?

Buket Dereoğlu birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Bizimkiler dizisinde canlandırdığı sekreter demet karakteriyle hafızalara kazınan Buket Dereoğlu birçok başarılı projede boy gösterdi. Alişan’la Hayat Gülümse programına katılan ünlü oyuncu oldukça merak edildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Buket Dereoğlu birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Tam adı Selin Buket Dereoğlu olan ünlü oyuncu 1970 yılında dünyaya geldi. İstanbul doğumlu olan Dereoğlu’nun annesi ve babası küçük yaşta ayrıldı. Bu durumun ardından annesi İdil Yazgan, Ercan Yazgan ile evlendi. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Annesinin tiyatrosu ile tiyatro deneyimi kazanan Buket Dereoğlu, Dormenler Tiyatrosu, Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatrosu, Ercan Yazgan- Bülent Kayabaş Tiyatrosu", TİM, "Tiyatro Portakal" gibi birçok projede oynadı. Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi usta isimlerle Bizimkiler dizisinde yer alarak oyunculuğunda büyük bir ilerleme kaydetti. 1994 yılında Volkan Severcan ile evlenmiştir. 1996 yılında ise boşanmıştır. Ardından 2004 yılında kendisi gibi oyuncu olan Özgür Özülgün ile evlendi. Bu evlilikten Can adında bir oğlu olmuştur. Buket Dereoğlu projeleri ise şu şekilde;1990-2002 BizimkilerSekreter Demet TV dizisi1993 Cümbüş SokakHelga1995 Çiçek TaksiElizabeth1996 Ağustos Böceklerini UnutmaSinema filmi1996-1997 Oğlum Adam OlacakAktris / Öğretmen TV dizisi1996 Tatlı Kaçıklar Aysu2000 CümbüşiyeHelgaYarı Şaka Yarı CiddiYasemince 20002001 Tuzlu Kurular2003 ÖmerçipKötü Teyze Jale Sinema filmi2004 Cennet MahallesiSaliha (1-13) TV dizisiDayıEn İyi ArkadaşımSıfırcıSırlar Dünyası / Sır KapısıFatih'in Eşi2006-2008 Arka SokaklarSelin - 1. Sezon2006 Avrupa YakasıKonuk Oyuncu2007 Gemilerde Talim VarCalifornicationCamilla Luddington Seslendirmesi2008 GörgüsüzlerSalihaPulsarNermin Bilgiç2009 Çılgın KanalDenizPapatyamYasemin2011 Artı 18Konuk OyuncuMüziklerin EfendisiSudan SebeplerSedef2012 Eve Düşen YıldırımPınarSüpertürkAlev Sinema filmi2014 Diğer YarımÇengel Aysel TV dizisiOflu Hoca'nın ŞifresiModeratör Sinema filmiYasakNazım Bey'in Komşusu Münevver Hanım TV dizisi2015 Eve DönüşAv. Nalan SayarLikya Taşların İzindeTV ProgramıSen BenimsinNevin Deniz TV dizisi2016 Oflu Hoca'nın Şifresi 2Moderatör Sinema filmi2017 Chef2018 İkizler Memo-CanMadam / Matmazel TV dizisiOflu Hoca Trakya'daModeratör Sinema filmi2019 Enes Batur Gerçek KahramanAlev Veyder2020 HekimoğluCihan'ın Menajeri Nihal TV dizisiAfili AşkCeyda'nın Annesi Ferihaİncir AğacıGönül