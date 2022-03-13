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Ukrayna'dan müzakere açıklaması!

Rusya Ukrayna savaşı 18 günüde sürerken bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak, Rus birliklerinin, bugün sabah saatlerinde Lviv kentinin batısında bulunan, Polonya sınırına yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Yavoriv bölgesindeki askeri eğitim üssünü vurduğu öğrenilmişti. Öte yandan barış müzakereleri ile ilgili son dakika haberi geldi. Reuters'ın Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, "Önümüzdeki günlerde Rusya ile görüşmelerden sonuç çıkabilir"

Ekleme: 13.03.2022 - 16:33 Güncelleme: 13.03.2022 - 16:34 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'dan müzakere açıklaması!
Rusya Ukrayna savaşı 18. gününde sürerken bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Tüm dünyanın gözünün çevrildiği bölgede bir yanda çatışmalar yaşanırken diğer yanda barış görüşmeleri sürüyor. Bölgeden gelen son bilgilere göre; Rus ordusunun, Nikolaev ve Mariupol kentlerine düzenlediği saldırıların ardından Kiev için de harekete geçeceği belirtildi. Kiev'de ise; sokak savaşı için hazırlıkların tamamlandığı ifade edildi. Kentte silahlanan sivil halk ve ordu barikatlar kurup, çukurlar kazdığı bilgisi gelirken Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın Yavoriv bölgesinde askeri eğitim üssüne bombardıman düzenlendi. Öte yandan Ukrayna'dan müzakereler ile ilgili yeni açıklamalar geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

SAVAŞ BİTİYOR MU?

Rusya Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri ile ilgili Ukrayna'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.Reuters'ın Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Önümüzdeki günlerde Rusya ile görüşmelerden sonuç çıkabilir" denildi

Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları 10 Mart'ta Türkiye arabuluculuğu ile ilk kez bir araya gelmişti. Görüşmeden net bir karar çıkmazken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmenin ertesi günü yaptığı açıklamada "Ukrayna ile görüşmelerde pozitif değişiklik var" demişti.

Diğer yandan, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu 7 Mart'ta Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleşti.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine saldırı gerçekleştiren Rus ordusundan 13 bin askerin öldüğünü bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna'nın aslında 8 yıldır topraklarını korumak için savaştığını ancak şimdi geniş kapsamlı savaşın içinde bulunduklarını kaydederek, "Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik geniş kapsamlı saldırısının 18. günündeyiz. 18 gün içinde öldürülen 13 bin işgalci var." dedi.

"UKRAYNA PES ETMEZ, HALK PES ETMİYOR"

Rus ordusunun bu kadar kaybının, Çeçenistan ile Afganistan'daki savaşlarda dahi olmadığını belirten Zelenskiy, Rus Silahlı Kuvvetlerine ait 74 uçak, 86 helikopter ve 1000'den fazla zırhlı aracın imha edildiğini hatırlatarak, "Ukrayna pes etmez, halk pes etmiyor. Ukrayna, kahramanca savaşıyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, şimdi Ukrayna'nın Mariupol kentinin en zor durumda olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"125 bin kişiyi tahliye ettik. Bugün en önemlisi Mariupol'dür. Düşmanın bu şehirden çıkarılması için elimizden geleni yapıyoruz. Mariupol'a şimdiden 100 ton insani yardım gönderdik ve vatandaşlarımızın bunu alması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

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