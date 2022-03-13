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Rus ordusu kadın ve çocuklardan oluşan sivil grubu vurdu: Yedi kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivillerin tahliyesi sırasında Rus saldırıları sonucu 7 sivil hayatını kaybetti. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "11 Mart'ta Peremoga Köyü'nden, Gostroluchya köyüne doğru yapılan tahliye sırasında işgalciler kadın ve çocuklardan oluşan sivil grubu vurdu" ifadeleri kullanıldı.

Rus ordusu kadın ve çocuklardan oluşan sivil grubu vurdu: Yedi kişi hayatını kaybetti
Ekleme: 13.03.2022 - 10:05 Güncelleme: 13.03.2022 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Rus ordusu kadın ve çocuklardan oluşan sivil grubu vurdu: Yedi kişi hayatını kaybetti
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında sivillerin çatışmalardan zarar görmemesi adına Rusya ve Ukrayna taraflarının üzerinde anlaştığı tahliye koridorlarından ölüm haberleri geliyor.

Tahliyelerin yapıldığı başkent Kiev’de kadın ve çocuklardan oluşan siviller, Baryşiv ilçesi Peremoga köyü yakınlarında Ruslar tarafından saldırıya uğradı.

Rus ordusu kadın ve çocuklardan oluşan sivil grubu vurdu: Yedi kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "11 Mart’ta Peremoga Köyü’nden, Gostroluchya köyüne doğru yapılan tahliye sırasında işgalciler kadın ve çocuklardan oluşan sivil grubu vurdu" ifadeleri kullanıldı.

Rus ordusu kadın ve çocuklardan oluşan sivil grubu vurdu: Yedi kişi hayatını kaybetti

Açıklamanın devamında, sivillerin kendi imkanlarıyla bölgeden ayrılırken bölgeye bir saldırı gerçekleştiği ve bu tahliye koridorunun anlaşmalı bir tahliye koridoru olmadığını vurgulayan Bakanlık, "İnsanların kendi başlarına kaçmaya başladı ve bu nedenle anlaşmalı olmayan tahliye koridorundan sivillerin tahliyesine başlandı. Bu çok tehlikeli çünkü işgalciler sivilleri yok ediyor. Bu 16 günlük süreçte bu tür askeri suçların örnekleri de çoktur" dedi.

Rus ordusu kadın ve çocuklardan oluşan sivil grubu vurdu: Yedi kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada bugün gerçekleşen tahliyelerden bahsederek, “Mariupol-Zaporijya, Polonya- Zaporijya, Volnovakha-Pokrovsk, Energodar- Zaporijya, İzum-Lozovaya, Bucha- Kiev, Mikuliçin-Kiev, Makariv-Jitomir, Borodyanka-Jitomir güzergahlarında bazı tahliyeler gerçekleşti. Sivillerin tahliyesi için açılan 12 Yeşil koridordan 9’unda tahliyeler yapıldı. Bucha kentinde tahliyeler sorunsuz gerçekleşti. Neredeyse bin kişinin kentten tahliyesi tamamlandı. Kiev’de sivillerin tahliyesi kısmen gerçekleşti” dedi.

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Rus ordusu kadın ve çocuklardan oluşan sivil grubu vurdu: Yedi kişi hayatını kaybetti
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