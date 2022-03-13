İşgal saldırılarında 18'inci gün: Zelenskiy'den 'Şehirlerimiz haritadan silindi' itirafı

Tüm dünyanın merakla takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 18'inci gününde devam ediyor.Rusya'nın Kiev'e doğru ilerleyişi sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün acı bir itirafta bulundu. Zelenskiy, 'Bazı küçük şehirler haritadan silindi' dedi.Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, iki ülke arasındaki müzakerelerin çevrim içi olarak sürdüğünü belirtti.12:00: Ukrayna: Tahliye operasyonunda kullanılan yolcu treni, Rus ordusunun saldırısına uğradı.10.50: Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, NATO eğitim üssünün Ruslar tarafından hedef alındığını doğruladı ve 'terörist saldırı' ifadesini kullandı. Reznikov'un verdiği bilgiye göre, yabancı eğitimciler saldırı sırasında üsteydi.Lviv kenti yöneticileri ise, Rus işgalcilerin 30 roket fırlattığı üste en az 9 kişinin öldüğünü, 57 kişinin de yaralandığını açıkladı.10.43 Rus birlikleri, Ukrayna'nın Çernihiv kentine hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.10.20 Rusya, 3 bin 687 Ukrayna askeri altyapı tesisini imha ettiğini açıkladı.10.17 Ukrayna birkaç ay için yeterli temel gıda ürününe sahip olduğunu söyledi.10.13 İngiltere istihbaratı, Rus güçlerinin Ukrayna güçlerini doğuda kuşatmaya çalıştığını söyledi.09.15 Rus birlikleri, Ukrayna'nın batısındaki Lviv ve İvano-Frankivsk kentlerine bombardıman düzenledi.Ukrayna'nın batısı, bu sabaha patlamalarla uyandı. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, Lviv kenti ve batısına 8 füze atıldığını duyurdu. Kentin batısındaki Yavoriv bölgesi de füzelerin hedefi oldu. Bu bölge, Polonya'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İvano-Frankivsk Belediye Başkanı Ruslan Martsinkiv de kent yakınlarındaki havalimanının Rus birlikleri tarafından hedef alındığını duyurdu.Ukrayna'nın batısındaki kentlerde, doğudaki çatışmalardan uzaklaşan çok sayıda sivil bulunuyor.08.20 Lviv bölgesi askeri yönetimi: Ukrayna'nın Polonya sınırı yakınlarındaki Yavoriv'deki uluslararası barış ve güvenlik merkezi bombalandı.07.17 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivillerin tahliyesi sırasında Rus saldırıları sonucu 7 sivil hayatını kaybettiğini duyurdu.04.00 Rusya hükümeti, dün Rus askerleri tarafından gözaltına alınan eski Melitopol Belediye Başkanı İvan Federor'un yerine vekaleten Rusya yanlısı Galina Danilçenko, Melitopol'ün yeni belediye başkanı olarak atandı.03.15 Rusya, Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi'nde yer alan Svyatogorsk kasabasında vatandaşların sığındığı bir kiliseyi bombalayarak, bölgede yer alan Gostomel kentine de hava saldırısı düzenledi.03.00 Ukrayna'nın NATO'ya giremeyeceğini söyleyen Zelenski 'Ukrayna'nın NATO'ya girebileceğini göremiyorum. NATO ülkelerinden bize destek verenlere minnettarız' ifadelerini kullandı.00.37: Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus ordusuyla savaşın devam ettiği şehirlerde açılan insani koridorlardan cumartesi günü 13 bine yakın Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.00.01: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 489 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.