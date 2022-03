İBB asırlık ağaçları tedavi etmeden kökten kesti! Anıt çınarlarla ilgili şoke eden gerçek! Reklam panosu mu asılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerindeki asırlık 112 çınar ağacının tedavisini sürdürmeden kökten kesmesi tepkiyle karşılandı. Orman mühendisleri, 150-200 yıllık çınar ağaçların tedavisinin yapılmadığını ve teknik rapor gösterilerek katledildiğini söyledi. Vatandaşlar ve siyasiler de tarihi hafızanın silindiğini söylediler.BAKIMLARI YAPILMAMIŞOrman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz: Bu 112 ağaçtan belki can ve mal güvenliğine zarar verebilecek belli sayıda kısmı bilimsel olarak tespit edilip kesilebilirdi. Ancak 112'sinin asla bu kapsamda olduğunu düşünmüyorum. İBB yaptığı açıklamalarda SİT turulu kararıyla kestiğini ifade ediyor ancak yaptığım araştırmalarda SİT kurulunda orman mühendisinin olmadığını öğrendim.Orman Mühendisi Mehmet Yerli: Isparta Üniversitesi'nin, İstanbul Üniversitesi'nin hastalanmış anıt ağaçların bakımına yönelik yaptığı tedaviler vardır. Asırlık çınar ağaçlarını nasıl yaşattıkları da ortadadır. Çırağan Caddesi'ndeki ağaçların budanması haricinde bakımı devam ettirilmemiş. Bu uygulama elbette ki ağacı öldürür.VATANDAŞLAR DA TEPKİ GÖSTERDİErcan Ersan: Sahil ilçesi olan Beşiktaş'ımızda denizimizi yok ettiler. Şimdi de asırlık ağaçlarımızı katlettiler. Halk mağdur. Bu nasıl belediyecilik zihniyeti?Uğur Can Bay: Ağaçlar tarihimizin son iki asrını hatırlatması bakımından çok kıymetliydi. Tarih hafızadır ve o tarihin canlı şahitleri bizim için paha biçilemezdir.Murat Can Gezici: Çocukluğumun geçtiği Çırağan Caddesi... Yol boyunca sıralanmış çınar ağaçlarının altında yürümek belki de en huzur bulduğum olaydı. Evet olaydı diyorum çünkü yakın zamanda hastalandığı gerekçesiyle 112 tanesinin hayattan koparıldığını öğrenene kadar. Çok yazıkŞevval Avcılar: Ortaköy'den Beşiktaş'a geçerken Çırağan Caddesi'nden yürüdüm. Sırf yürümek için toplu taşıma bile kullanmazdım. Huzur veriyordu bana. Hâlâ aklım almıyor, nasıl kıydılar?167 YILLIK ÇINARLARİstanbul'da Çırağan Sarayı'nın 3'üncü Ahmed döneminde yapımına başlanmasıyla bölgede yaygın olarak bulunan çınarlarla birlikte yer yer görülen, güçlü bağışıklık sistemi, kuru, kirli havaya, yara ve bereye karşı da dirençli olan Londra çınarları, daha yaygın olarak 1718 yılında Avrupa'dan getirilmesiyle dikilmeye başlandı. Daha sonraki yıllarda Sultan 1'inci ve 3'üncü Selim tarafından da dikimleri yapılan çınar ağaçları, 2'nci Abdülhamid Han döneminde Yıldız Sarayı'nın kullanıma başlamasıyla güzergâh boyunca uzatıldı. Bu kapsamda günümüze kadar karşılıklı olarak toplam 646 adet Londra Çınarı olarak bilinen ağaç Çırağan Caddesi boyunca uzandı. Yaklaşık 600 yıllık bir geçmişi bulunan Londra çınarlarından Çırağan Caddesi'nde kesilenlerin ise 167 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Sarıyer'de İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma Ormanı'nda yer alan Londra Çınarı adlı anıt ağacın korunduğu öğrenildi. 'Uyuyan Çınar' olarak da bilinen ağaç 600 yaşında...REKLAM PANOSU MU KONACAK?VATAN Partisi Beşiktaş İlçe Başkanı Aydın Erel: Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde İBB tarafından sessiz sedasız kesilen 112 çınar ağacı akıllara çeşitli sorular takılmasına sebep olmaktadır. Demokratik haklar konusunu sık sık dile getiren, göstermelik mahalle toplantıları yapan belediye böyle anıt ağaçların kesilmesini Beşiktaş'ta yaşayanlardan ve STK'lardan neden sakladı? Cadde boyunca uzanan duvarlara reklam panoları koyarak, İBB'nin kısa zamanda 58 milyar TL'ye çıkan borcunu kapatmak için mi kullanılacak?AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Adem Yavuz: İBB, Beşiktaş'ta 112 tane çınar ağacını kesti. Vahşeti gizlemek için de kimi ağaç kökünün üzerine beton dökmüş, kimini de ızgarayla kapatmış. Acaba İBB bu ağaçları, yeni reklam panoları asmak için mi kesti? Göreceğiz.