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Benzin ve motorin fiyatı için indirim bekleniyor! Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak!

Rusya Ukrayna Savaşı ile brent petrol varil fiyatının serbest piyasada 130 doları aşması sonrası benzin ve motorin başta olmak üzere tüm dünyada akaryakıt fiyatları rekor düzeye yükselmişti. Petrol fiyatlarının tekrar 110 dolarlı seviyelere gelmesiyle beraber benzin ve motorin tarafında indirim beklentisi oluştu.

Benzin ve motorin fiyatı için indirim bekleniyor! Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak!
Ekleme: 13.03.2022 - 11:42 Güncelleme: 13.03.2022 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Benzin ve motorin fiyatı için indirim bekleniyor! Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak!
Rusya Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel piyasalarda artan petrol fiyatları sebebiyle akaryakıta üst üste gelen zamların ardından bir indirim müjdesi geldi. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre Pazartesi gece yarısından itibaren motorin ve benzin fiyatlarına indirim gelebilir.

Rusya Ukrayna krizinde sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi için atılan adımlar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Venezuela'nın petrol arzına katkı sağlayacağı haberleri ile brent petrol 13,5 yılın zirvesi olan 133 dolardan 112 dolara çekildi. Bununla beraber tüm dünyada rekor kıran benzin ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu.

İNDİRİM PAZARTESİ GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Üst üste gelen benzin ve motorin zamları sonrası akaryakıtta bu kez indirim bekleniyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem benzin hem de motorinde indirim yapılması bekleniyor.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarını etkileyecek bir gelişme yaşanmaması durumunda motorin fiyatında 2 lira 38 kuruş indirim gerçekleşmesi bekleniyor.

MOTORİN FİYATI 20 TL'NİN ALTIN İNECEK

Yapılacak indirim ile motorin fiyatları 20 liranın altına gerileyecek. Hafta içerisinde benzinde de indirim beklentisi olduğu ama henüz rakamın netleşmediği ifade edildi
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Benzin ve motorin fiyatı için indirim bekleniyor! Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak!
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