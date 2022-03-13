Araç satışında 'savaş' durgunluğu!

Otomotiv sektörü pandemide yaşanan üretim, çip krizi ve ham madde sorunuyla sekteye uğramıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirler paketinin ardından dövizde yaşanan sert düşüş, sıfır otomobil fiyatlarına yüzde 10 seviyelerinde indirim olarak yansıdı.İLAN SAYISI ARTTISıfır otodaki bu indirimlerin ardından ikinci el araç piyasasında da bir gerileme oldu. Son günlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından araç kredilerinde 120 bin TL olan sınırın 400 bin TL'ye çıkarılması ve vade oranının 48 ay olarak belirlenmesi satışlarda hareketliliği başlattı. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş ise otomotiv sektöründe yeniden durgunluğa sebep olurken, oto galericiler savaşın bitmesinin ardından piyasanın tekrar canlanmasını umuyor.Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, pandemide araç fiyatlarının arttığını hatırlatarak, “Araç fiyatlarına pandeminin ilk süreçlerinden bu tarafa baktığımız zaman bazı marka ve modellerde yüzde 200 ile 300 arasında artışlar oldu. Fiyatlar bu şekilde değişti. Hareketli giden döviz kuru ve arz-talep oluşması bunun en büyük etkenlerinden biri. Arz-taleplerle birlikte hızlı giden otomotiv sektörü, Cumhurbaşkanımızın 25 Aralık'ta kur için açıklama yapması sonucu döviz kurunda geriye doğru bir dönüş oldu. Bunun fiyatlara yansıması yönünde bir beklentimiz vardı. Ama tam olarak o şekilde yansımadı. Pirim yapacak diye stokta bekletilen araçlar, internet ortamlarına düştü.Bir sitede ilan sayısı 300 bin iken bir hafta içerisinde 600 bin civarlarına kadar yükseldi. Fiyatlarda çok bir farklılık görülmedi. Yavaşlayan bir piyasa oldu ve büyük bir algı yayıldı. İnternet sitelerinde bazı markaların 150 bin liraya sıfır araba satacağı gibi haberler döndü. Böyle bir ihtimal yok. Çünkü bu bahsedilen araçların Türkiye'ye giriş fiyatı dahi 150 bin liranın üzerinde. ÖTV ve KDV yok, hesaplara bunları da eklediğiniz zaman bahsi geçen araçların fiyatı 260-270 bin lira bandında geziyor” dedi.“PİYASA ŞU ANDA TEKRAR YAVAŞLADI'Kış mevsimi olunca araç fiyatlarının çok da geriye çekilmediğini söyleyen Abdullah Acıbadem, “Satışlar yavaşladı. Tabi baharın biraz yüzünü yavaştan göstermesiyle araç piyasası hareketlenmişti ama dünyanın başında sürekli sıkıntı eksik olmuyor. Bununla beraber Ukrayna-Rusya arasındaki savaşla birlikte insanlarda yine bir belirsizlik oluştu. Savaştan iki hafta öncesine kadar çok hareketli olan piyasa şu anda tekrar yavaşladı. İnşallah baharın gelmesiyle güzel haber bekliyoruz. Otomotiv sektörü için hareketlilik bekliyoruz. Piyasanın tekrar hareketlenmesini umut ediyoruz. Bir an önce inşallah savaş biter, savaşın bitmesiyle de baharda piyasalar hareketlenecek” ifadelerini kullandı.“ELEKTRİKLİ ARABAYA TALEPLER BİRAZ DAHA ARTTI'Arz-talep fazlalaştıkça araç fiyatlarının otomatik olarak arttığını anlatan Acıbadem, “Artık eskide olduğu gibi herkes arabaya binsin istiyoruz. Şu anda artan akaryakıt fiyatları da araçların kullanılması yönünde büyük bir etki yapacağı gözüküyor. Artık zaman gösterecek. Şu anda aşağı yukarı iki haftadır insanlar elektrikli araçlara yönelmeye başladı. Elektrikli arabaya talepler biraz daha arttı. Elektrikli araçların bu zamandan sonra daha fazla hayatımıza gireceği gözüküyor” diye konuştu.