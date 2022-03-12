İstanbul'u AYBAR vurdu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da perşembe gününden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün en yoğun şekilde etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji, İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanaklar için turuncu kodlu uyarıda bulunurken, yağış daha da kuvvetlendi. Kar yağışı etkisini göstermeye başlarken uyarılar da peş peşe geldi. İşte il il 12 Mart cumartesi günü hava durumu raporu...