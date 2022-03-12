İstanbul'u AYBAR vurdu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da perşembe gününden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün en yoğun şekilde etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji, İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanaklar için turuncu kodlu uyarıda bulunurken, yağış daha da kuvvetlendi. Kar yağışı etkisini göstermeye başlarken uyarılar da peş peşe geldi. İşte il il 12 Mart cumartesi günü hava durumu raporu...
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da perşembe gününden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün kuvvetlenerek etkisini
artırdı.
Kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini arttırırken, özellikle boğaza yakın bölgelerde sis hakim oldu. Bazı yerlerde görüş mesafesi 200
metreye kadar düştü.