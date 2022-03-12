İstanbul'da şiddetli kar yağışı başladı!

İstanbul'da perşembe günü başlayan ve en yoğun etkisini bu akşam gösterecek olan Sibirya kökenli kar fırtınası başladı.

İstanbul'da perşembe günü başlayan ve en yoğun halini bu akşam gösterecek olan Sibirya kökenli kar fırtınası başladı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan yapılan açıklamalarda 18.00'den sonra etkisini göstermesi beklenen rüzgar eşliğinde başladı. Önce hafif yağışı şeklinde başlayan kar aşama aşama şiddetini artırdı. 20.00 sıralarında ise kar şiddetli şekilde başladı.VALİ YERLİKAYA UYARDIİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı öncesinde İstanbullulara cağrı yaparak zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamasını, çıkanların ise toplu ulaşım araçlarını kullanmasını istedi. Yine alınan önlemler kapsamında TIR ve otobuslerin trafiğe çıkışının kar sebebiyle yasaklanması trafikte büyük rahatlama sağladı. Alışveriş merkezleri de kar sebebiyle gündüz 12.00'de açılırken akşam 19.00 itibariyle kapandı.