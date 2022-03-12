CHP'li İBB'nin kar mücadele etmediği İstanbul'dan dehşet görüntüler!

Günlerdir uyarısı yapılan kar fırtınasında CHP'li İBB yine sınıfta kaldı. Kar fırtınasına karşı hiçbir önlem almayan İmamoğlu yine sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu.

Günlerdir uyarısı yapılan kar fırtınasında CHP'li İBB yine sınıfta kaldı. Kar fırtınasına karşı hiçbir önlem almayan İmamoğlu yine sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu.CHP'li İBB ekipleri karla mücadele edemedi. Yollarda hiçbir tuzlama ve temizleme çalışması yapılmadığı için vatandaşlar yolda kaldı. Mecidiyeköy ve Gayrettepe gibi merkezi semtlerde bile temizleme yapılmadığı için yollar kar nedeniyle kapandı. Şehrin dört bir yanından dehşet görüntüler gelmeye devam ediyor.