  • USD: 14,90 - 14,93
  • EURO: 16,38 - 16,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "İstiklal Marşı'nın Kabulünün Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ekleme: 12.03.2022 - 17:12 Güncelleme: 12.03.2022 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı!
Başkan Erdoğan, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük kararlılığının, kutsal değerleri için mücadele azminin, birlik ve beraberliğinden doğan gücünün eşsiz mısralardaki yansıması olan İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde kabulünün 101'inci yıl dönümünü kutladığını belirterek,' Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu metinlerinin başında gelen İstiklal Marşımız, milletimizin binlerce yıllık devlet birikimini ve medeniyet değerlerini akıllara ve gönüllere işlemiştir.

Merhum Mehmet Akif Ersoy'un istiklal harbimizin manevi cephesini tahkim etmek üzere kaleme aldığı İstiklal Marşımız, milletimizin ortak değeri ve
kardeşliğimizin çimentosudur' dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

'Millî Mücadele ruhunun sembolü olan İstiklal Marşımızda ifade bulan değerlere her zaman sahip çıkacak, yeni nesillerin de bu değerlerle yetişmesi için var gücümüzle çalışacağız.

İstiklal Marşı'nın yazılmasının ve TBMM tarafından kabul edilmesinin 100. yılı dolayısıyla geçtiğimiz yılı İstiklal Marşı Yılı olarak ilan ederek, yıl boyunca düzenlenen özel etkinliklerle Milli Marşımızın anlam ve öneminin daha güçlü idrak edilmesini temin ettik.

Bütün bir millet olarak ebedi ve ezeli kardeşliğimizi her zaman diri tutacak ve İstiklal Marşımız etrafında kenetlenmeye devam edeceğiz. İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını hayırla ve şükranla yad ediyor,

vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.'

CHP'li belediyelerin ulaşım zamlarına tepki çığ gibi! Ankara'da Mansur Yavaş'a Konya örneği verildi
Kemal Kılıçdaroğlu: SİHA'ları ilk destekleyen benim
Selçuk Bayraktar'dan İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) paylaşımı! Yolda geliyor, takipte kalın...
İmamoğlu, 'Yeniledik, yıllarca hizmet edecek' demişti: Unkapanı Köprüsü ilk fırtınada ayrıldı
Bahçeli: Cumhurbaşkanımız 2 ülke arasında mümkün olduğu kadar titiz davranmıştır
ABD Avrupa'ya asker konuşlandırıyor
Rusya’da deprem yaratan iddia! Putin'den iki kritik isme dair şok karar!
Ermenistan ile yeni dönem! Bakan Çavuşoğlu'ndan görüşme sonrası ilk açıklama
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza!
Ankara'da vatandaşa büyük eziyet! 'Halka zulüm etmeyi hobi yaptınız'
Esenyurtluların buzlu yolda ayakta kalma mücadelesi
Zelenskiy'den Melitopol Belediye Başkanının kaçırılmasına tepki: 'Demokrasiye karşı işlenen suç'
Bakan Dönmez doğal gaz ve petrolle ilgili önemli açıklamalar
Kızılhaç Ukrayna: Mariupol’de içecek su yok market ve eczaneler yağmalandı
Kadınlardan taciz isyanı: Genel merkez tarafından örtbas edildi
Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda artış yaşanacak
Rusya Ukrayna savaşında kritik gelişme: Rusya'dan Kiev hazırlığı! Ukrayna'dan şok baskın...
Rus güçler Ukraynalı belediye başkanını kaçırdı: Başına poşet geçirip alıkoydular
Mariupol Belediye Başkanı: Rus saldırılarında 34'ü çocuk 86 kişi Türk camide mahsur kaldı
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan flaş iddia: Rusya, Belarus'a saldıracak
Türkiye'de ilk! Amiral gemisinde geri sayım başladı

Türkiye'de ilk! Amiral gemisinde geri sayım başladı

İstanbul'a kar alarmı: Akşam saatlerinde etkisini artıracak

İstanbul'a kar alarmı: Akşam saatlerinde etkisini artıracak

Dünya üzerinde bu alandan sadece 3 tane var

Dünya üzerinde bu alandan sadece 3 tane var

Bakan Koca paylaştı! 'Türkiye’de ilk...''

Bakan Koca paylaştı! 'Türkiye’de ilk...''

Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı

Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu