  • USD: 14,90 - 14,93
  • EURO: 16,38 - 16,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

WhatsApp'ta yeni dönem!

WhatsApp'ın ana şirketi Meta, WhatsApp'ın web sürümünün güvenliğini artırmak için Code Verify adımı attı. Code Verify, WhatsApp Web için yeni bir tarayıcı uzantısı olarak kullanıma sunuldu.

Ekleme: 11.03.2022 - 22:15 Güncelleme: 11.03.2022 - 22:19 / Editör: Ozge Selin
WhatsApp'ta yeni dönem!
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp için önemli bir adım atıldı. Bu kez atılan adım WhatsApp'ın web sürümü özelinde.

WHATSAPP WEB İÇİN 'CODE VIRIFY' DÖNEMİ GELDİ

WhatsApp'ın web sürümünün güvenliğini artırmayı amaçlayan yeni bir tarayıcı uzantısı olarak Code Verify'ın duyurusu gerçekleştirildi. Cloudflare ile ortak olarak sunulan bu tarayıcı uzantısı, hizmetin tarayıcı tabanlı sürümünü kullanırken olası bir saldırganın verilere erişmesini veya WhatsApp'ın uçtan uca şifreli mesajlarının gizliliğini tehlikeye atmasını çok daha zor bir hale getirmeyi amaçlıyor.

Meta, uzantının mesajlarınızı okuyamadığını veya bunlara erişemediğini ve bu verilerin hiçbirinin Cloudflare'a gönderilmediğini söylerken, GitHub'da Code Verify'ın kaynak kodunu yayınlamış durumda.

Uzantı şu anda Chrome ve Edge tarayıcılar için mevcut ancak Firefox sürümü de yolda.
Ankara'da ulaşıma şimdi de yüzde 44 zam
Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul’da turuncu alarm!
CHP'nin kanalı Halk Tv'nin Bayraktar hazımsızlığı bitmiyor!
Bayraktar Akıncı TİHA Milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırdı!
İYİ Parti'de yumruk yumruğa kavga, il yönetimi merkez ilçe başkanını darp etti
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Polonya Meclisi'ne seslendi: Özgürlük savaşımızı kazanacağız
Bakan Koca duyurdu: Sağlıkta şiddet ve malpraktiste düzenleme yapılacak
11 Mart koronavirüs verileri açıklandı!
DİTAM Başkanının skandal açıklamalarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu sessiz kaldı!
ABD Başkanı Joe Biden, yeni yaptırımları açıkladı! 'Rus ekonomisine darbe indireceğiz'
Biden kan kaybetmeye devam ediyor: Halk desteği oldukça düştü
ABD, Rusya'dan çekilen 5000 Amerikan şirketinin Türkiye'ye yatırım yapmasını talep etti
Zelenskiy'den yeni açıklama: 16 gündür savaşıyoruz
Rusya Ukrayna savaşında laboratuvardan sızan tehlike için DSÖ'den flaş çağrı: Yok edin!
CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi'nden toplu ulaşıma zam kararı! İstanbul, Ankara, İzmir....
Başkan Erdoğan'dan dünyaya insanlık dersi: O zaman ses çıkarsaydınız bugün bu durumla karşılaşmazdık
Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto!
İBB Başkanı İmamoğlu son kar yağışında da Danimarka İstanbul Başkonsolosu ile yemek yedi
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa yeniden sistemsel istikrar çıtası arıyor
WhatsApp'ta yeni dönem!

WhatsApp'ta yeni dönem!

Köpekten kaçarken otomobilin altında kalmıştı! Üniversite öğrencisi Rabia Kallı'dan acı haber

Köpekten kaçarken otomobilin altında kalmıştı! Üniversite öğrencisi Rabia Kallı'dan acı haber

Ukrayna'da savaşın ortasında kalan 4 kız kardeşe Türk şoför sahip çıktı!

Ukrayna'da savaşın ortasında kalan 4 kız kardeşe Türk şoför sahip çıktı!

İstanbul'da operasyon! Anahtarlık şeklinde suikast silahları ele geçirildi

İstanbul'da operasyon! Anahtarlık şeklinde suikast silahları ele geçirildi

Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı

Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu