Uydu görüntüleri ortaya çıkardı! Rus konvoyunun saldırı hazırlıkları tamamlandı!

16 gündür devam eden Rusya Ukrayna savaşında sıcak çatışmalar devam ediyor. Rus kuvvetleri günlerdir ülkenin birçok noktasını kuşatma altına almışken Ukraynalı yetkililer şu ana dek 12 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Ukrayna’nın birçok noktası Rus kuvvetleri tarafından bombardımana tutulurken, kentlerin de kuşatma altında altında olduğu bildiriliyor. Günlerdir başkent Kiev’e yaklaşan 64 kilometrelik Rus konvoyu anbean takip edilirken konvoyun son durumuna dair yeni uydu görüntüleri de geldi. Yeni görüntülerde, konvoyun çevreye dağılarak saldırı pozisyonuna geçtiği belirlendi.

24 Şubat'ta başlayan Rusya Ukrayna savaşı 16'ncı gününde de tüm şiddetiyle devam ediyor. Başkent Kiev'de gece boyunca sirenler çalarken halka 'Sığınaklara inin' çağrıları da peşi sıra geldi.Ülkeden sivil tahliyesi devam ederken, başkent Kiev'e doğru ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyunun son durumu, bir kez daha uydu görüntülerine yansıdı. ABD merkezli Maxar Technologies şirketi, Rus araçlarının çevredeki ağaçlık alanlarda atış pozisyonuna geçtiği görüntüleri servis etti.Uydu fotoğraflarının, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerleyen 64 kilometrelik Rus askeri konvoyunun, başkent yakınındaki kentlere ve ormanlık alanlara dağıldığını gösterdiği bildirildi.ATIŞ POZİSYONUNA GEÇTİLERABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar tarafından yayımlanan fotoğraflar, araçlar, tanklar ve ağır topçu silahlarından oluşan 64 kilometrelik konvoyun içerisindeki topların atış pozisyonuna konulduğunu gösteriyor.Şirketten yapılan açıklamada, konvoyun önce dağıldığı ardından yeniden savaş düzenine geçtiğinin anlaşıldığı, zırhlı birliklerin kentin kuzeyindeki Antonov Havalimanı yakınlarında görüldüğü, bazı araçların ise yakınlardaki ormanlara girerek obüslerin atış hazır pozisyonunda konuşlandırıldığı ifade edildi.Başkentin dışında geçen hafta başında toplanan konvoyun ilerlemesinin, gıda ve yakıt eksikliği nedeniyle duraksadığı bildirilmişti.Ayrıca ABD'li yetkililer, Ukraynalı askerlerin konvoyu tank savar füzelerle hedef aldığını aktarmıştı.ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, Kiev'e doğru giden Rus güçlerinin son 24 saatte yaklaşık 5 kilometre ilerlediğini, bazı Rus unsurlarının kentin 15 kilometre yakınında bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.