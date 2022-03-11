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Seçil Gür Kimdir? Seçil Gür Kaç Yaşında?

Seçil Gür birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. bu nedenle en sık aratılanlar arasında Seçil Gür kimdir ve seçil gür kaç yaşında soruları yer aldı. Peki, Seçil Gür kimdir? Seçil Gür kaç yaşında? Seçil Gür nereli? İşte merak edilenler...

Ekleme: 11.03.2022 - 13:31 Güncelleme: 11.03.2022 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
Seçil Gür Kimdir? Seçil Gür Kaç Yaşında?
Seçil Gür TV8 kanalında yer alan magazin programının konuğu oldu. Bu nedenle sabah saatlerinden itibaren programı izleyen birçok kişi Seçil Gür hakkında araştırmalara başladı. En çok merak edilenler arasında Seçil Gür kimdir ve Seçil Gür kaç yaşında soruları yer alıyor. Şarklarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Seçil Gür’ün eski sevgilisi Serdar Ortaç hakkında söyledikleri de ilgiyle takip edildi. Seçil Gür kimdir ve Seçil gür kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Seçil Gür Kimdir? Seçil Gür Kaç Yaşında?

Seçil Gür Kimdir?


TV 8 kanalında yer almasının ardından birçok kişi Seçil Gür kimdir ve Seçil Gür kaç yaşında sorularına cevap aramaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında yer alan ünlü şarkıcı hakkında detaylar merak edildi. Seçil Gür 1 Ocak 1986 yılında Almanya’da dünyaya geldi. Aslen Adanalı olan ünlü sanatçı Devlet Senfoni Orkestrası viola sanatçısı Meral Sayın’dan birçok ders aldı. 199 senesinde İstanbul’a gitti. 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümüne girdi. ı Nevzat Atlığ, Münip Utandı, Mustafa Doğan Dikmen, Cengiz Ünal, Emel Şenocak, Erol Uras, Sinem Özdemir, Mehmet Emin Bitmez, Nurlu Eral, Emin Baykırkık hocalardan eğitimi aldı. Birçok konserde solist olarak görev almıştır. Seçil Gür şarkıları ise şu şekilde sıralanabilir;

"Serserim Benim"
"Ağlamak Güzeldir"
"Karaağaç"
"Hastayım Sana"
"Deli Yangın" (2017)[4]
"Yeniden Başlasın" (2018)[4]
"Dünyalar Kadar" (2018)
"Emi" (2019)[5]
"Sebepsiz Çiçek" (feat. Serdar Ortaç) (2020)
"Sebepsiz Çiçek (Ogün Dalka Remix)" (feat. Serdar Ortaç) (2020)
"Işığını Benimle Paylaş" (feat. Serdar Ortaç, Başak Gümülcine) (2020)
"İşkence" (2021)
"Geleni Gideni" (2021)
"O'nun Adı Sen" (feat. Tanzer Gümüş) (2021)


Seçil Gür Kimdir? Seçil Gür Kaç Yaşında?

Serdar Ortaç Kimdir?


Seçil Gür’ün magazin programında yer almasının ardından eski sevgilisi hakkında söylediği sözler oldukça ilgi çekti. Serdar Ortaç için "Gözümün içine baka baka bu işin olmayacağına beni ikna etti. Bana olan sevgisizliğinden değildi ama hayatında bazı öncelikleri var. Bu önceliklerinden vazgeçmeyeceğini bana açık açık ifade etti. Serdar Ortaç'ın önceliği kendisidir..." ifadelerini kullanmasıyla birçok kişi Serdar Ortaç kimdir soruysuna cevap aramaya başladı. 16 Şubat 1970 yılında doğan Serdar Ortaç Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünü kazansa da yarıda bırakarak okuldan ayrılmıştır. Kariyerine İstanbul’da radyoda çalışarak başladı. Programını dinleyen bir yapımcı tarafından albüm teklifi almasıyla kariyeri değişti. Şarkcıılık dünyasına adım atan Serdar Ortaç büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Yüzlerce konser veren Serdar Ortaç kısa sürede çok büyük başarıya ulaştı. 2014 yılında Litvanya asıllı manken Chloe Loughnan ile evlenmiştir. Fakat bu evlilik fazla uzun sürmedi. Sıon zamanlarda ismi seçil Gür ile anılsa da çiftin ayrıldığı ve artık görüşmediği de belirtilenler arasında yer alıyor.


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