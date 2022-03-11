Hakim Çiğdem Bayrakçeken’in veda notu ortaya çıktı! Ölü bulunduğu parkın ismi ise şoke etti!

Bursa'daki çocuk parkında asılı bulunan hakim Çiğdem Bayrakçeken'in sır ölümüyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı… Genç kadının yazdığı üç sayfalık notta, "Bu kararı kendi irademle aldım" cümlesinin yer aldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yaz; savcı olan eşinden boşanan ve psikolojik sorunlar yaşayan Çiğdem Bayrakçeken'in, ölü bulunduğu parkın ismi ise şaşırttı…

Yürekleri yakan olay önceki gün Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde meydana geldi…Ertuğrul Mahallesi'ndeki çocuk parkına giden bir vatandaş, oyuncaklara asılı olan genç kadını görünce şoka girdi.Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, ihbar üzerine hemen olay yerine gitti.Yapılan kontrollerde; kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kadının, Bursa Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli 25 yaşındaki hakim Çiğdem Bayrakçeken olduğu tespit edildi.DOKTORU AİLESİNİ UYARMIŞTalihsiz kadının, aynı adliyede savcı olarak görev yapan B.A.'dan 9 Eylül 2021'de boşandığı, çiftin çocuklarının bulunmadığı belirtildi.Ayrıca genç kadının psikolojik sıkıntılar yaşadığı, doktorunun da ailesini 'İntihar edebilir yanında olun' diye uyardığı ortaya çıktı.Genç kadının ise olay günü ailesine, 'Kedilere mama vereceğim' diyerek evden çıktığı anlaşıldı. Öte yandan Çiğdem Bayrakçeken'in üzerinden 3 sayfalık veda notu çıktığı öğrenildi.Bir görgü tanığı, 'Notta; 'Bu kararı kendi irademle aldım' cümlesi yazılıydı' dedi. Ayrıca ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını belirttiği ifade edildi.'YARGI PARKI'Acı olayın yaşandığı çocuk parkının ismi ise dikkatlerden kaçmadı. Parkın tabelasında 'Yargı Parkı' yazılıydı.GENÇ HAKİM BUGÜN DEFNEDİLECEKBayrakçeken'in, bugün Afyonkarahisar'da Paşa Camisi'nde öğlende kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verileceği açıklandı.