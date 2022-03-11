Bakan Koca: 20 bin personel alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ve 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ alımı daha yapıyor." açıklamasında bulundu.Ayrıntılar geliyor...