Rusya-Ukrayna savaşında 15'inci güne girildi. Rusya, Kiev'e doğru ilerleyişini sürdürürken, herkes Kiev'den kaçarken Nagehan Alçı olayların tam göbeğine gitti.Kiev'in göbeğinde eski Ukrayna Devlet Başkanıyla bir araya gelerek çok özel bir röportaj gerçekleştirdi.Rasim Ozan Kütahyalı ise Twitter hesabından bu sözlerle duyurdu;Veeeeee… Nagehan Alçı Kiev’de… Şehrin girişindeki tanklara inat, füzelere, roketlere ve bombalara inat gazetecilik aşkıyla Kiev’in tam göbeğine gitti…Benim tam bunları yazdığım sırada dondurucu soğuk altında Ukrayna Eski Devlet Başkanı Poroşenko ile yüz yüze röportaj yapıyor..