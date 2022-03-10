İlham Aliyev Ankara'da...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin 20'yi aşın devlet başkanıyla görüşmeler yaptığını, hala devam ettirdiğini söylemişti.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi. Aliyev'i Esenboğa Havalimanı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve yetkililer karşıladı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.