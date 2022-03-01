Ukraynalı Tiktok fenomeni ele geçirilen Rus zırhlısının nasıl kullanılacağını paylaştı!

Tüm dünyanın izlediği Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Sahadan Ukrayna topraklarında ilerleyen Rus ordusuna ait mühimmat görüntüleri gelmeye devam ediyor. Bölgeden gelen ve viral olan başka bir görüntü ise Ukraynalı TikTok fenomeni Nastya Tuman'a ait.Tuman çektiği videoda Ukraynalılara zırhlı bir tankın nasıl kullanılacağını öğretiyor.

Tüm dünyanın izlediği Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Sahadan Ukrayna topraklarında ilerleyen Rus ordusuna ait mühimmat görüntüleri gelmeye devam ediyor.Bölgeden gelen ve viral olan başka bir görüntü ise Ukraynalı TikTok fenomeni Nastya Tuman'a ait.Tuman çektiği videoda Ukraynalılara zırhlı bir tankın nasıl kullanılacağını öğretiyor.NE YAPACAKLARINI ANLATTIVideoyu hesaplarında paylaşan Tuman Ukraynalılardan video kaydetmelerini ve benzer bir durumla karşılaşırlarsa ne yapmaları gerektiğini anlattı. Tuman ayrıca videonun parado amacıyla oluşturulduğu çatışmayı teşvik etmek istemediğini söyledi.