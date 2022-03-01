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Rusya, Harkov'daki yönetim binasını vurdu

Rusya'nın Harkov'da bombaladığı bir yönetim binası, saldırı sonrası alevler içinde kaldı.

Rusya, Harkov'daki yönetim binasını vurdu
Ekleme: 1.03.2022 - 10:06 Güncelleme: 1.03.2022 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Rusya, Harkov'daki yönetim binasını vurdu
Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşta 6'ncı güne girildi...

Ukrayna ordusuyla halkının tüm mücadelesi sürerken, Rus ordusu birçok bölgeyi bombalamaya ve ateş altına almaya devam ediyor.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı Harkov bölgesi ise sıcak noktalardan biri.

YÖNETİM BİNASI VURULDU

Rus ordusunun bölgedeki son hedefi de yönetim binası oldu.

Binaya düzenlenen bombalı saldırı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayda alındı.
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