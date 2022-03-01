Rusya, Harkov'daki yönetim binasını vurdu

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşta 6'ncı güne girildi...Ukrayna ordusuyla halkının tüm mücadelesi sürerken, Rus ordusu birçok bölgeyi bombalamaya ve ateş altına almaya devam ediyor.Zaman zaman patlamaların yaşandığı Harkov bölgesi ise sıcak noktalardan biri.Rus ordusunun bölgedeki son hedefi de yönetim binası oldu.Binaya düzenlenen bombalı saldırı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayda alındı.