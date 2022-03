İşte 10 maddede Rusya Ukrayna savaşı ve Türkiye! Türkiye tüm senaryolara hazır!

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı konusunda 10 ilkesel tutumu öne çıkıyor. Özellikle; Türkiye dostlarıyla karşılıklı iş birliğine dayalı ilişkilerini önemserken, uluslararası hukuku ihlal eden bu talihsiz girişimin bölgenin huzuruna hizmet etmeyeceğini de vurguluyor.Türkiye, Rusya Ukrayna krizine karşı ilkesel tutumunda dikkat çeken hususlar şöyle:SALDIRI KABUL EDİLEMEZRusya'nın Ukrayna topraklarına karşı başlattığı saldırıyı kabul edilemez buluyoruz. Uluslararası hukuku ihlal eden bu talihsiz girişimin bölgemizin huzuruna hizmet etmeyeceğini vurguluyoruz.UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜTürkiye, gerilimin başladığı 2014 yılından bu yana Ukrayna'nın siyasi egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savundu.Kırım'ın ilhakı konusunda tavrını net olarak ortaya koyan ülkemiz, bu konudaki duruşunu Ukrayna'da süren savaş için de aynı kararlılıkla sürdürüyor.ÇOK YÖNLÜ DIŞ POLİTİKATürkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin en başından beri krizin çok yönlü diplomasi yoluyla çözülmesi için girişimlerde bulundu ve bu çabalarını ısrarla yineledi. Bu yönüyle Rusya ve Ukrayna arasında önkoşulsuz olarak başlatılan barış görüşmelerini memnuniyetle karşılıyor.Bu görüşmelerin bir an evvel ateşkesle sonuçlanması ve huzurun yeniden tesis edilmesini temenni ediyor. Türkiye, bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu yineliyor.VATANDAŞLARIN TAHLİYESİDünyanın dört bir yanında yaşanan tüm krizlerde olduğu gibi vatandaşlarına sahip çıkıldı.Ukrayna'daki 25 bin civarındaki vatandaşla tek tek temas kuruldu. 6600 vatandaş tahliye için talepte bulundu. Şu ana dek 5000'den fazla vatandaş bölgeden sağ salim tahliye edildi.Ukrayna'da kalmak zorunda olan vatandaşlarımızın güvenliği için de Ukrayna devletiyle sürekli temas halindeyiz.İNSANİ YARDIMLARİnsani diplomasi konusunda dünya lideri olan Türkiye, dünyanın her bölgesinde mazlumlara el uzatıyor. Bu çerçevede Ukrayna'ya da zor günlerinde destek olmayı sürdürüyor. Sahada görev yapan başta AFAD ve Kızılay gibi kuruluşlar acil ihtiyaç sahiplerine insani yardım sağlamak için harekete geçti. Ukrayna'da savaştan etkilenen insanlara sivil toplum kuruluşları destek kampanyaları başlattı. Millet ihtiyaç sahipleriyle dayanışma halinde olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.TÜM SENARYOLARA HAZIRTürkiye dostlarıyla karşılıklı iş birliğine dayalı ilişkilerini önemsiyor. Savaşın iki ülke arasındaki sorunlara çözüm olmadığı ve insanlık dramlarını ortaya çıkardığı açık. Krizin yol açabileceği tüm sorunlara karşı vatandaşlar ve ülke refahını koruma adına gerekli önlemler alındı.MİLLİ ÇIKARLAR ÖNCELİKTürkiye her koşulda milli menfaatlerinden taviz vermeden, bölgesinin denge ve istikrarını gözetiyor. Bu çerçevede uluslararası hukuktan doğan tüm hakları bölge huzuruna katkı sağlayacak şekilde korumakta kararlı. Türkiye, gerekli gördüğü takdirde Montrö Sözleşmesi çerçevesinde her türlü tedbiri alacak.DEZENFORMASYONLA MÜCADELETürkiye'ye karşı üretilen yalan, iftira, karalama ve çarpıtma kampanyalarına karşı hakikat mücadelesi durmaksızın sürüyor. Vatandaşların tahliyesi, enerji ve tarım ürünleri arzı ile ilgili dezenformasyona dayalı bilgilere itibar edilmemesi gerekiyor. Vatandaşlar resmi kanalları takip ederek en doğru bilgilere ulaşabilecek.KÜRESEL SİSTEM YETERSİZMevcut uluslararası sistemin bölgesel ve küresel sorunlara cevap vermede yetersiz kaldığı Ukrayna'da yaşanan hadiselerde açıkça kendini gösteriyor. Sorunların sebebi veya tarafı olan aktörlerin aynı zamanda uluslararası sistemin değişmez bekçileri olması krizleri daha da çözümsüz kılıyor. Devlet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıklıkla seslendirdiği Daha Adil Bir Dünya Mümkün prensibi ışığında Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası sistemde kalıcı düzenlemeler yapılması görüşünü benimsiyor.BARIŞ VE HUZURUN TEMİNATITürkiye, Karadeniz'de olduğu gibi Doğu Akdeniz'den Kafkaslara Balkanlardan Afrikaya'ya dek dokunduğu her coğrafyada barışın, esenliğin ve huzurun teminatı oldu. 2023, 2053 ve 2071 vizyonuyla bölgesel ve küresel krizlerde sorumluluk alarak denge ve istikrar unsuru olmayı kararlılıkla sürdürüyor.