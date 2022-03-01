  • USD: 13,89 - 13,91
  • EURO: 15,56 - 15,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan peş peşe diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirterek, Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve Türkiye-Avusturya ilişkilerinin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'dan peş peşe diplomasi trafiği
Ekleme: 1.03.2022 - 17:35 Güncelleme: 1.03.2022 - 17:47 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan peş peşe diplomasi trafiği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN VAN DER BELLEN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Aleksander Van der Bellen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması, barışın yeniden tesis edilmesi ve insani durumun iyileştirilmesi için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Türkiye-Avusturya ilişkilerinin her düzeyde gelişme kapasitesine sahip olduğunu belirten Erdoğan, Avusturya'da yaşayan Türklerin iki toplum arasındaki bağın gelişimine büyük katkı yaptığını dile getirdi.

Son gelişmelerin Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği bakımından ne denli önemli olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği'yle ilişkilerde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine başlamak ve vize serbestisi sürecinde mesafe almak dahil somut ve anlamlı adımlar atılmasını beklediklerini kaydetti.
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Türkiye'de! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı.
BM'den mültecilere yönelik çifte standarda tepki: Günün sonunda hatırlamamız gereken hepsinin insan olduğudur
İşte 10 maddede Rusya Ukrayna savaşı ve Türkiye! Türkiye tüm senaryolara hazır!
Başkan Erdoğan'dan peş peşe diplomasi trafiği
Yunanistan medyasındaki skandal Türkiye haritasına sert tepki: Düzeltin ve izahat verin
Rusya Ukrayna savaşı Cenevre zirvesine damga vurdu! Lavrov'a büyük şok...
Rusya Ukrayna savaşında Putin en korkulan silahını sahaya sürdü! Tam bir canavar...
CHP liderliğindeki 6 muhalefetin yeni sisteminde Atatürk yok! Kılıçdaroğlu partiden sonra ülkeden de silmek istiyor
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Avrupa Parlamentosu'na seslendi
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
Rusya'dan Fransa'ya savaş uyarısı: Konuşmalarınıza dikkat edin
SGK duyurdu! 3 bin 984 lira verilecek...
Yüzlerce mülteciyi ölüme gönderen Yunanistan'dan skandal sözler! 'Onlar bizden...'
Ukrayna Savunma Bakanlığı sivil halka pusu kurmanın püf noktalarını anlattı: Gerekirse ormanı yakın
Kudüs'te İsrail askerinden kız çocuğuna şiddet
Bakan Dönmez tarih verdi: Dördüncü sondaj gemisi geliyor
Rusya'dan ABD'ye: Nükleer silahların evine dönme vakti geldi
Ankara'da mide bulandıran olay! Serviste zihinsel engelli kadına cinsel taciz!
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, mahkemedeki ifadesinde belediyeleri suçladı!
Savaşın simgesi Olena öğretmen yine dünya gündeminde! Rus medyası hedef tahtasına koydu
Adalet Bakanlığı duyurdu: 12 bin 823 personel alımı yapılacak son başvuru tarihi 17 Mart

Adalet Bakanlığı duyurdu: 12 bin 823 personel alımı yapılacak son başvuru tarihi 17 Mart

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan 'Molotofu tankların neresine atmalısınız?' paylaşımı...

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan 'Molotofu tankların neresine atmalısınız?' paylaşımı...

Sadece gündüz ısırıyor! Marmara, Ege ve Karadeniz alarmda

Sadece gündüz ısırıyor! Marmara, Ege ve Karadeniz alarmda

Amfibi hücum gemisi ANADOLU’nun deniz testleri başladı

Amfibi hücum gemisi ANADOLU’nun deniz testleri başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! MEB Eğitim Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak!

Resmi Gazete'de yayımlandı! MEB Eğitim Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak!

Ukraynalı Tiktok fenomeni ele geçirilen Rus zırhlısının nasıl kullanılacağını paylaştı!

Ukraynalı Tiktok fenomeni ele geçirilen Rus zırhlısının nasıl kullanılacağını paylaştı!