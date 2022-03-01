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Bakan Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yla telefon görüşmesinde Ukrayna'da tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için ateşkese olan acil ihtiyacı vurguladı

Ekleme: 1.03.2022 - 18:27 Güncelleme: 1.03.2022 - 18:28 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesinde, tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için bir ateşkese olan acil ihtiyacı vurguladı, Türkiye'nin, bölgede barış ve insani yardım için çalışmaya devam edeceği, bu amaçla üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü.

Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için bir ateşkese olan acil ihtiyaç vurgulandı, Türkiye'nin bölgede barış ve insani yardım için çalışmaya devam edeceği, bu amaçla üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade edildi.
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