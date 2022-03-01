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Antalya'da Korkutan Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının aktardığı verilere göre Antalya’da saat 19:43’te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 4.60 kilometre altında yaşandığı aktarıldı. Bölgeden alınan ilk verilere göre şu ana kadar olumsuz bir ihbarda bulunulmadı.

Antalya'da Korkutan Deprem!
Ekleme: 1.03.2022 - 20:06 Güncelleme: 1.03.2022 - 20:13 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da Korkutan Deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının aktardığı verilere göre Antalya'da saat 19:43'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 4.60 kilometre altında yaşandığı aktarıldı. Bölgeden alınan ilk verilere göre şu ana kadar olumsuz bir ihbarda bulunulmadı.
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