Antalya'da Korkutan Deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının aktardığı verilere göre Antalya’da saat 19:43’te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 4.60 kilometre altında yaşandığı aktarıldı. Bölgeden alınan ilk verilere göre şu ana kadar olumsuz bir ihbarda bulunulmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının aktardığı verilere göre Antalya'da saat 19:43'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 4.60 kilometre altında yaşandığı aktarıldı. Bölgeden alınan ilk verilere göre şu ana kadar olumsuz bir ihbarda bulunulmadı.