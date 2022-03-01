Antalya'da Korkutan Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının aktardığı verilere göre Antalya’da saat 19:43’te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 4.60 kilometre altında yaşandığı aktarıldı. Bölgeden alınan ilk verilere göre şu ana kadar olumsuz bir ihbarda bulunulmadı.