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Ukraynalılar traktörle tank çaldı!

Ukrayna - Rusya savaşında 5'inci güne girilirken bölgeden çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada yayılan bir görüntüde Ukraynalılar Rus tankını traktörle çalıp götürdü. İşte o anlar...

Ukraynalılar traktörle tank çaldı!
Ekleme: 28.02.2022 - 11:58 Güncelleme: 28.02.2022 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
Ukraynalılar traktörle tank çaldı!
Ukrayna'daki savaş 5'inci gününde... Başkent Kiev ve Harkiv güne patlama sesleri ile uyandı.

Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut Rus füzesinin hedefi oldu.

Ukrayna sivil kayıplar ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Savaşta 352 sivil hayatını kaybetti, bunlardan 14'ünün ise çocuklar olduğu belirtildi. Öte yandan sosyal medyada olay olan bir görüntü gündem oldu.

Ukraynalılar traktörle tank çaldı!

Ukraynalı köylüler askerin terk ettiği bir tankı traktörle çaldı. 60 tonluk tankı araba gibi çeken traktör izleyenlere şoke etti.

Rusya'nın saldırısına karşı Ukraynalılar büyük bir direniş örneği göstermeye devam ederken, Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından halka molotof kokteyl ile Ruslara karşı gelme çağrıları yapıldı.

Sivil halkın molotof kokteyleriyle Ruslara karşı direniş göstermesinden sonra Lviv kentindeki bir bira fabrikasının sahibi, fabrikanın üretimini biradan molotof kokteyline çevirdi.

Bira fabrikasının sahibi Yuriy Zastavny, 2014'teki Rusya yanlısı halk ayaklanmasında da benzer şeyleri yaptıklarını kaydetti, Zastavny, "Bunu yapıyoruz çünkü birileri yapmak zorunda.

Yeteneklerimiz var. 2014'te bir sokak devrimini yaşadık. O zaman da molotof kokteyli yapıp kullanıyorduk" ifadelerini kullandı.
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