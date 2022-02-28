Rusya'dan Google'a çağrı! 'Derhal...'

Ukrayna'ya yönelik saldırı başlatan Rusya'dan Alphabet'in sahibi olduğu Google'a dikkat çeken bir çağrı geldi. Rusya, yazılım devine Google Ads kapsamında yayınlanan ve Rus silahlı kuvvetleri ile Ukraynalı sivillerden hayatını kaybedenler hakkında yanlış bilgi içerdiğini öne sürdüğü bilgilere "derhal" erişim kısıtlaması getirme çağrısında bulundu.

Ukrayna'ya yönelik saldırı başlatan Rusya, yazılım ve teknoloji devi Google'a flaş bir çağrı yaptı.Devlete bağlı iletişim düzenleyici kurum Roskomnadzor, Google'a rahatsız edici unsurların kaldırılmasını talep eden bir yazı gönderdiğini ve internette bu tür bilgileri yayımlayan kaynakları engelleyeceğini açıkladı.Rusya, Ukrayna'ya füze saldırıları gerçekleştirmeye devam ederken, bugün işgal girişiminde 5. güne girilmiş durumda.