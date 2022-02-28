Rusya borsası kapandı!

Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsası'nda hisse senedi ve türev piyasalarının bugün kapalı kalmaya devam edeceklerini bildirdi. Yapılan açıklamada, vadeli işlem takviminin yarın yerel saat ile 09.00'dan önce güncelleneceği de kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası, hafta sonu gelen sert ekonomik yaptırımlara karşı olağanüstü adımlar atmaya devam ediyor. Banka, bugün Moskova Borsasında hisse işlemi yapılmayacağını belirtti.Banka, bugün politika faizini de 10,50 puan artışla yüzde 20 seviyesine yükseltmişti.Sabah saatlerinde de Rusya Merkez Bankası, aracı kurumlara yabancı tüzel kişilerin ve bireylerin Rus menkul kıymetlerini satmasına engel getirmeleri talimatı verdiğini açıklamıştı.Merkez bankası tarafından yapılan açıklamada bugün Döviz ve para piyasaları dışında kalan piyasaları açıp açmama konusunda henüz bir karar verilmediği de belirtilmişti.