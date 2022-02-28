Ozan Akbaba Kimdir? Ozan Akbaba Kaç Yaşında?

Ozan Akbaba Kimdir?



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Ozan Akbaba Nereli?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle tanınan sanatçı Ozan Akbaba birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Birçok dizi, sinema projesinde yer alan Ozan Akbaba hakkında birçok kişi detayları araştırıyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Ozan Akbaba birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Ozan Akbaba 9 Haziran 1982 tarihinde dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümü mezunudur. 2005 yılından itibaren birçok projede yer aldı. 2015-2021 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alarak birçok kişi tarafından tanındı. 2017 yılında Elif Buket Arıkan ile dünya evine girdi. Bu evlilikten bir çocuğu bulunmaktadır. Ozan Akbaba projeleri ise şu şekilde;Anka - MuratAman Reis Duymasın - İlyas ÇakırbeyliAbluka - AliMutlak Adalet - MetinKrallar KulübüKadir ve Kardeşleri - AliAmmar: Cin Tarikatı - KemalSürgün İnek - SelçukYarım Kalan Mucize - Ruhi SuBir Hikayem Var - HasanKısa filmBumerang - 2010Çatallı KatilHeksekKarartmaKötülükEmanetSon SevişmeHesaplaşmaKasaba Doktoru - 2022- (Kemal)Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015-2021 (İlyas Çakırbeyli)Güldür Güldür (Şenol)Poyraz Karayel - 2015 (Taner)Arka Sokaklar - 2014 (Doktor Veysel)Kuzey Güney - 2012-2013 (Sümer Tezkan)Cennetin Sırları - 2011 (Zafer)Kavak Yelleri - 2007Kırık Kanatlar - 2005Arafta KalanlarGölgeden Işığa KaragözTopuzluKadınlar da Savaşı YitirdiAli Ayşe’yi SeviyoYanlışlıklar KomedisiOthelloRamazan Eğlence ve AnimasyonlarıMargret Kısa filmi Çöplükteki AyıDiş Çürükleri KırallığıÇocuk ParkıYolluİnternetten Tanışan Son ÇiftEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle gündeme gelen Ozan Akbaba hakkında en sık aratılanlardan biri desorusudur. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkındaki detayları merak ediyor. Ozan Akbaba 1.80 metre boyundadır.Ozan Akbaba hakkında birçok kişisorusuna cevap aramaya başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle tanınan Ozan Akbaba aslen Karslıdır. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç mimari ve Çevre Tasarımı bölümü mezunu olan Akbaba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle birçok kişi tarafından tanındı.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.