Ozan Akbaba Kimdir? Ozan Akbaba Kaç Yaşında?
Ozan akbaba birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ozan Akbaba kimdir sorusu yer aldı. Peki, Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba kaç yaşında? Ozan Akbaba nereli? İşte merak edilenler...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle tanınan sanatçı Ozan Akbaba birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ozan Akbaba kimdir ve Ozan Akbaba kaç yaşında soruları yer alıyor. Birçok dizi, sinema projesinde yer alan Ozan Akbaba hakkında birçok kişi detayları araştırıyor. Ozan Akbaba kimdir ve Ozan Akbaba nereli sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Ozan Akbaba Kimdir?
Ozan Akbaba birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ozan Akbaba kimdir ve Ozan Akbaba kaç yaşında soruları yer aldı. Ozan Akbaba 9 Haziran 1982 tarihinde dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümü mezunudur. 2005 yılından itibaren birçok projede yer aldı. 2015-2021 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alarak birçok kişi tarafından tanındı. 2017 yılında Elif Buket Arıkan ile dünya evine girdi. Bu evlilikten bir çocuğu bulunmaktadır. Ozan Akbaba projeleri ise şu şekilde;
Sinema
Anka - Murat
Aman Reis Duymasın - İlyas Çakırbeyli
Abluka - Ali
Mutlak Adalet - Metin
Krallar Kulübü
Kadir ve Kardeşleri - Ali
Ammar: Cin Tarikatı - Kemal
Sürgün İnek - Selçuk
Yarım Kalan Mucize - Ruhi Su
Bir Hikayem Var - Hasan
Kısa film
Bumerang - 2010
Çatallı Katil
Heksek
Karartma
Kötülük
Emanet
Son Sevişme
Hesaplaşma
Televizyon
Kasaba Doktoru - 2022- (Kemal)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015-2021 (İlyas Çakırbeyli)
Güldür Güldür (Şenol)
Poyraz Karayel - 2015 (Taner)
Arka Sokaklar - 2014 (Doktor Veysel)
Kuzey Güney - 2012-2013 (Sümer Tezkan)
Cennetin Sırları - 2011 (Zafer)
Kavak Yelleri - 2007
Kırık Kanatlar - 2005
Tiyatro oyunları
Arafta Kalanlar
Gölgeden Işığa Karagöz
Topuzlu
Kadınlar da Savaşı Yitirdi
Ali Ayşe’yi Seviyo
Yanlışlıklar Komedisi
Othello
Ramazan Eğlence ve Animasyonları
Margret Kısa filmi Çöplükteki Ayı
Diş Çürükleri Kırallığı
Çocuk Parkı
Yollu
İnternetten Tanışan Son Çift
Ozan Akbaba Boyu Kaç?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle gündeme gelen Ozan Akbaba hakkında en sık aratılanlardan biri de Ozan Akbaba boyu kaç sorusudur. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkındaki detayları merak ediyor. Ozan Akbaba 1.80 metre boyundadır.
Ozan Akbaba Nereli?
Ozan Akbaba hakkında birçok kişi Ozan Akbaba nereli sorusuna cevap aramaya başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle tanınan Ozan Akbaba aslen Karslıdır. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç mimari ve Çevre Tasarımı bölümü mezunu olan Akbaba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle birçok kişi tarafından tanındı.
Ozan Akbaba kimdir ve Ozan Akbaba kaç yaşında sorularına cevapları sizler için derledik. Konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.