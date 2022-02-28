Motorin ve benzinde indirim

EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre 01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 96 kuruş, benzinde de 23 kuruş indirim gerçekleştirildi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 23 kuruş, motorine 96 kuruş indirim yapıldı. Yapılacak olan indirimle birlikte, Ankara'da ortalama 17,10 liradan satılan motorinin litre fiyatı 16,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,01 liradan 16,05 liraya, İzmir'de 17,10 liradan 16,14 liraya inecek.Ankara'da ortalama 16,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 16,65 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,79 liradan 16,56 liraya, İzmir'de 16,90 liradan 16,67 liraya inecek.Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.