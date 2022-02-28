Çılgın Sedat Kimdir? Çılgın Sedat Nereli?

Çılgın Sedat Kimdir?



Çılgın Sedat'ın Oğlunun Hastalığı Ne?

Çılgın Sedat Nereli?



Çılgın Sedat son zamanlarda sık sık ismi geçen sanatçılar arasında yer almaktadır. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Magazin gündeminde sürekli yer alan ve ilgi çeken isimler arasında bulunan Çılgın Sedat hakkında detaylar merak edildi. Türk şarkıcı, oyuncu ve futbolcu olan Çılgın Sedat'ın hayatı oldukça merak ediliyor.veorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Çılgın Sedat birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Magazin gündeminde sürekli yer alması nedeniyle birçok kişi Çılgın Sedat hakkında detayları merak etti. 1 Kasım 1973 doğumludur. İstanbul'da doğan Çılgın Sedat'ın gerçek ismi aslında Sedat Kapurtu'dur. Sahne ismi olarak Çılgın Sedat'ı kullanmaktadır. Türk şarkıcı, oyuncu ve futbolcu olan Çılgın Sedat bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir. 1 Eylül 2008 tarihinde ise Zeytinburnuspor takımıyla futbol kariyerine başlamıştır. Tekvando, karate ve kick boks ile ilgilenmiştir. 21 Ocak 2017 yılında ise Surivor'a katıldı. 63. Gün elenerek yarışmadan ayrılsa da birçok kişi tarafından bu yarışmayla tanındı. 2005 yılında Özlem Kapurtu ile dünya evine girdi. Bu evlilikten Siraç ve yağız adından iki oğlu olmuştur. Çılgın Sedat'ın yer aldığı projeler ve şarkıları ise şu şekilde sırlanabilir;2000, Delikanlı Gibi2002, Bastıra Bastıra Aşk2004, Bir Daha Mı Tövbe2007, Siraç Bebeğime2020, Laz Kit2018, Benim Adım Osssman (Osman)2004, KoçeroÇılgın Sedat sık sık oğluyla gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Özlem Kapurtu ile olan evliliğinden dünyaya gelen Siraç isimli oğlu hakkında birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındaorusu yer alıyor. Eşi ile büyük bir sınav veren Çılgın Sedat oğulları Siraç'ın 14 günlük bir bebekken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yüzde yüz engelli olduğunu belirtti. Doktorlar tarafından hayatta kalma şansının çok düşük olduğu belirtilse de çift birlikte mücadele vererek Siraöç'ın hayata tutunmasını sağladı. Çılgın Sedat oğluyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara 'Siraç'ın çok kuvvetli bir epilepsisi var, ilaçlar bile etki etmekte çok zorlanıyor. Gerçekleşen son krizinde yatak sallandı, kurbanlık koyun sallanır ya, öyle titriyordu oğlum. Doğduğundan beri nöbetleri yaşıyor.' sözleriyle cevap verdi.Çılgın Sedat hakkında en sık aratılanlardan biri desorusu oldu. Çılgın Sedat aslen Sivaslı olsa da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Futbol kariyle bilinen Çılgın Sedat aynı zamanda şarkılarıyla da sevilen sanatçılar arasındadır.