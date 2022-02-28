Çılgın Sedat Kimdir? Çılgın Sedat Nereli?
Çılgın Sedat birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında bulunuyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arsında Çılgın Sedat kimdir sorusu yer aldı. Peki, Çılgın Sedat kimdir? Çılgın Sedat kaç yaşında? Çılgın Sedat'ın oğlunun hastalığı ne? İşte merak edilenler...
Çılgın Sedat son zamanlarda sık sık ismi geçen sanatçılar arasında yer almaktadır. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Çılgın Sedat kimdir ve Çılgın Sedat nereli soruları yer alıyor. Magazin gündeminde sürekli yer alan ve ilgi çeken isimler arasında bulunan Çılgın Sedat hakkında detaylar merak edildi. Türk şarkıcı, oyuncu ve futbolcu olan Çılgın Sedat'ın hayatı oldukça merak ediliyor. Çılgın Sedat kimdir ve Çılgın Sedat kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Çılgın Sedat Kimdir?
Çılgın Sedat birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Çılgın Sedat kimdir sorusu yer aldı. Magazin gündeminde sürekli yer alması nedeniyle birçok kişi Çılgın Sedat hakkında detayları merak etti. 1 Kasım 1973 doğumludur. İstanbul'da doğan Çılgın Sedat'ın gerçek ismi aslında Sedat Kapurtu'dur. Sahne ismi olarak Çılgın Sedat'ı kullanmaktadır. Türk şarkıcı, oyuncu ve futbolcu olan Çılgın Sedat bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir. 1 Eylül 2008 tarihinde ise Zeytinburnuspor takımıyla futbol kariyerine başlamıştır. Tekvando, karate ve kick boks ile ilgilenmiştir. 21 Ocak 2017 yılında ise Surivor'a katıldı. 63. Gün elenerek yarışmadan ayrılsa da birçok kişi tarafından bu yarışmayla tanındı. 2005 yılında Özlem Kapurtu ile dünya evine girdi. Bu evlilikten Siraç ve yağız adından iki oğlu olmuştur. Çılgın Sedat'ın yer aldığı projeler ve şarkıları ise şu şekilde sırlanabilir;
ÇILGIN SEDAT ŞARKILARI
2000, Delikanlı Gibi
2002, Bastıra Bastıra Aşk
2004, Bir Daha Mı Tövbe
2007, Siraç Bebeğime
ÇILGIN SEDAT FİLMLERİ
2020, Laz Kit
2018, Benim Adım Osssman (Osman)
2004, Koçero
Çılgın Sedat'ın Oğlunun Hastalığı Ne?
Çılgın Sedat sık sık oğluyla gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Özlem Kapurtu ile olan evliliğinden dünyaya gelen Siraç isimli oğlu hakkında birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Çılgın Sedat'ın oğlunun hastalığı ne sorusu yer alıyor. Eşi ile büyük bir sınav veren Çılgın Sedat oğulları Siraç'ın 14 günlük bir bebekken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yüzde yüz engelli olduğunu belirtti. Doktorlar tarafından hayatta kalma şansının çok düşük olduğu belirtilse de çift birlikte mücadele vererek Siraöç'ın hayata tutunmasını sağladı. Çılgın Sedat oğluyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara 'Siraç'ın çok kuvvetli bir epilepsisi var, ilaçlar bile etki etmekte çok zorlanıyor. Gerçekleşen son krizinde yatak sallandı, kurbanlık koyun sallanır ya, öyle titriyordu oğlum. Doğduğundan beri nöbetleri yaşıyor.' sözleriyle cevap verdi.
Çılgın Sedat Nereli?
Çılgın Sedat hakkında en sık aratılanlardan biri de Çılgın Sedat nereli sorusu oldu. Çılgın Sedat aslen Sivaslı olsa da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Futbol kariyle bilinen Çılgın Sedat aynı zamanda şarkılarıyla da sevilen sanatçılar arasındadır.