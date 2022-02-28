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28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeleri duyurdu. Vaka, ölüm, test sayısı verilerinin yer aldığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu" belli oldu. Son 24 saatte 213 can kaybı, 64 bin 275 yeni vaka kaydedildi.

28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Ekleme: 28.02.2022 - 19:53 Güncelleme: 28.02.2022 - 19:56 / Editör: Ozge Selin
28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. 28 Şubat 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

İşte güncel koronavirüs tablosu:


28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İyi Haber: Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız."
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28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
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